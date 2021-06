Praticare sport in maniera regolare è faticoso, stancante, impegnativo, ma è l’unica soluzione per avere un corpo sano dentro e fuori. Molte persone iniziano ad allenarsi ma, dopo le prime 2 o 3 sedute, mollano il colpo, nascondendosi dietro a giustificazioni insensate.

Eppure ormai sono tantissime le figure professionali che consigliano di praticare sport, e non solo per una questione estetica. Lo sport riattiva la circolazione, risveglia il metabolismo, contrasta il sovrappeso e l’obesità ed è addirittura un toccasana contro il cattivo umore e la depressione.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di uno sport che in poco tempo fa bruciare fino a 1300 calorie. Scopriamo insieme di quale sport si tratta.

Basta 1 ora di questo sport per bruciare calorie e modellare il fisico

Nell’articolo “Ecco quanti passi bisognerebbe fare ogni giorno per stare bene e in salute” abbiamo scoperto qual è la soglia minima di movimento che tutti dovrebbero raggiungere.

L’intento di questo articolo, invece, è di scoprire quale sia lo sport che con solo 1 ora di allenamento fa perdere fino a 1.300 calorie. Si tratta delle arti marziali. Le discipline come judo, karate, kick boxe e kung fu sono in cima agli sport che fanno bruciare più grassi in assoluto. Del resto qui abbiamo già visto come le arti marziali facciano bene al corpo e alla mente.

Il calcio ne fa bruciare di meno

Per capire quanto sia efficace questo sport facciamo un confronto. Basti pensare che durante una partita di calcetto si perdono più di 1.000 calorie. E con un’ora di corsa le calorie perse sono circa 800.

Ovviamente non esistono numeri fissi, poiché i risultati variano in base all’intensità dell’allenamento e alla costituzione di ogni fisico.

Inoltre ciascuno sport prevede un allenamento specifico. Ad esempio, quello delle arti marziali è così efficace perché integra al potenziamento muscolare anche un allenamento aerobico.

Ecco perchè è tra gli allenamenti più completi, e infatti basta solo 1 ora di questo sport per bruciare calorie e modellare il fisico.

Anche il tennis è un ottimo brucia calorie

Il tennis, nonostante sia visto come uno sport più gentile ed elegante, è un’ottima scelta per chi punta a restare in forma.

Infatti si arrivano a bruciare circa 600 calorie, ed è anche molto divertente.