Spesso le spezie vengono usate esclusivamente come condimenti per le pietanze. Ma non molti sanno che hanno effetti benefici anche sul corpo e come trattamento di bellezza. La curcuma è considerata la regina delle spezie per la salute. I suoi utilizzi vanno ben oltre la cucina. Per esempio scopriamo che basta 1 cucchiaino di questa straordinaria spezia per colpi di sole naturali bellissimi.

Molti sono i rimedi naturali tradizionali per colorare i capelli. Ricordiamo la camomilla, l’henné, la salvia, il tè nero. E grazie alla curcuma è possibile schiarire la chioma creando un effetto naturale di riflessi dorati. Infatti per il suo colore arancione-giallo acceso è usata per la colorazione tessile, nell’industria alimentare e nella cosmetica. Sulla cute agisce contro la comparsa di forfora e rende i capelli setosi e luminosi.

Ovviamente i risultati dell’uso della curcuma saranno diversi rispetto al tipo di capello. Sui capelli scuri si ottengono riflessi più chiari. Con i capelli chiari si riesce a rivitalizzare il colore. Per questi ultimi è necessario fare molta attenzione. La curcuma, infatti, potrebbe dare un colore troppo arancione o giallo. Si consiglia di fare sempre una prova su una singola ciocca di capelli.

Gli ingredienti necessari sono solo due: 1 cucchiaino di curcuma in polvere e 1 tazza di acqua. Per un risultato più intenso e capelli abbondanti si possono usare 2 cucchiaini di spezia. Si procede riscaldando l’acqua e sciogliendo la polvere all’interno. Una volta raffreddata, la polvere di curcuma si deposita sul fondo del contenitore. Premuniamoci di tovaglie vecchie perché la curcuma ha il potere di macchiare qualsiasi capo. L’importante è utilizzare solo l’acqua sui capelli e non la polvere. Per ottenere l’effetto solo sulle punte utilizzare uno spruzzino evitando il cuoio capelluto.

Poi si risciacquano i capelli con il liquido e si lascia agire per 30 minuti minimo. Più lungo sarà il tempo di posa maggiore sarà l’effetto. Allo scadere del tempo, risciacquare i capelli e effettuare uno shampoo. Per avere un effetto idratante utilizziamo un balsamo o una maschera, soprattutto nel periodo estivo. Per fissare il colore e far sì che duri nel tempo, ripetiamo l’applicazione dopo una settimana circa.