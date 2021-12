Il basilico è una delle piante aromatiche più coltivate e diffuse nei giardini, nei balconi e nelle verande di casa. Anche se si tratta di una pianta annuale che appassisce durante l’inverno, molti tentano ugualmente di coltivarla, ma spesso con scarsi risultati.

Quindi, far crescere in maniera rigogliosa una piantina di basilico potrebbe essere una vera e propria impresa, ma non è sempre così.

Infatti, in questo articolo vedremo alcuni di questi stratagemmi per averla a disposizione anche nei mesi più freddi.

Basilico sempre fresco e profumato anche durante l’inverno con questi trucchetti che pochi conoscono

Il basilico è una delle piante aromatiche più semplici da coltivare e da gestire. Infatti, si può facilmente piantare in giardino, oppure in vasi da posizionare su balconi e terrazzini.

Tuttavia si tratta di una pianta che cresce sana e rigogliosa con temperature calde, comprese tra 20 e 26 gradi. Quindi, durante l’inverno, alcuni fattori come l’abbassamento della temperatura, i venti rigidi e una minore esposizione solare, potrebbero complicarne la coltivazione. In realtà, però, è possibile far crescere in maniera corretta questa pianta adoperando alcuni stratagemmi.

Esposizione e copertura

Se abbiamo deciso di coltivare il nostro basilico in campo aperto, un modo per ripararlo dal gelo è coprirlo con del tessuto non tessuto. Questo espediente, insieme ad una pacciamatura in paglia, può far sopravvivere il basilico, ma spesso con scarsi risultati.

La soluzione più semplice, quindi, è quella di coltivarlo in vaso e di trasferire quest’ultimo in casa.

Qui, si può posizionare ad esempio vicino ad una finestra, in maniera tale che possa ricevere luce e calore a sufficienza.

In alternativa, in alcuni negozi specializzati, oppure online, si possono acquistare delle serre riscaldate a parete. Queste sono ideali per chi ha poco spazio e deve sfruttare necessariamente il balcone.

Chi ha la fortuna di avere un giardino, invece, può acquistare una serra più grande e sofisticata, o costruirne una con le proprie mani.

L’importante è orientarla sempre verso Sud, in maniera tale che possa assorbire più calore possibile. Per evitare la dispersione termica durante la notte, si possono rivestire le pareti con il pluriball, un materiale solitamente utilizzato per gli imballaggi.

Un tipo di basilico più resistente

Quindi, avremo basilico sempre fresco e profumato anche durante l’inverno con questi trucchetti che pochi conoscono.

Un’altra soluzione, però, potrebbe essere quella di piantare in vaso il basilico artico, o basilico di montagna. Questa pianta, come suggerisce il nome, resiste a temperature più rigide e, in aggiunta, è anche più resistente agli attacchi di malattie fungine.

Anche questa pianta, come il basilico normale, durante l’inverno ha bisogno solo di annaffiature sporadiche e di un terreno ben asciutto.

