Ci sono delle preparazioni di base della cucina italiana che tutti sanno fare o fanno regolarmente, come il ragù. Che non è propriamente un piatto, ma un condimento che rende divina ogni preparazione a cui si accompagna. Ci sono dei piccoli segreti che dobbiamo rispettare per renderlo squisito. Mettiamoci all’opera e vediamo come fare.

Questi sono gli ingredienti per 2 persone

Occorreranno:

40 g di carne cruda tritata;

40 g di salsiccia;

una costa di sedano;

basilico q.b.;

1 ciuffetto di prezzemolo;

1 rametto di salvia;

una cipolla piccola;

1 rametto di rosmarino;

1 bicchiere di vino;

olio extravergine di oliva q.b.;

200 g di pomodori freschi o pelati;

1 bustina di funghi secchi:

sale q.b.

Preparazione

Laviamo e asciughiamo tutti gli aromi e tritiamoli finemente. Mettiamoli in un tegame con l’olio e facciamo rosolare dolcemente. Uniamo la carne tritata e la salsiccia spellata e sbriciolata e facciamo rosolare ancora. Solo adesso aggiungiamo il sale e mescoliamo accuratamente. Sfumiamo con il vino e alziamo leggermente la fiamma per far evaporare velocemente. Aggiungiamo i funghi secchi, che avremo prima ammorbidito in acqua calda e poi sminuzzato. Versiamo i pomodori o i pelati tritati e un bicchiere d’acqua e portiamo a ebollizione. Copriamo con coperchio e abbassiamo al minimo la fiamma. Occorreranno almeno 2 ore di cottura.

Basilico, prezzemolo e qualche piccolo segreto per preparare alla perfezione e con pochi soldi un piatto della tradizione italiana apparentemente semplice

Questo ragù è delizioso e merita la fama che ha. Vediamo quali sono i piccoli segreti che ci permettono di realizzarlo alla perfezione. Per prepararlo non si può usare la carne già cotta e già sfruttata dalla cottura precedente perché il sapore non sarebbe lo stesso. È importante inoltre far rosolare le erbe aromatiche insieme alla cipolla e prima di aggiungere la carne. Solo così, infatti, sprigioneranno pienamente il loro sapore e profumo. Inoltre, bisogna aggiungere il sale a fine rosolatura. Se venisse messo prima, la carne e la verdura rilascerebbero liquido, che impedirebbe una rosolatura perfetta. Infine, la cottura deve essere lenta e lunga.

Occorre infatti un po’ di tempo per preparare il ragù, ma ne vale la pena. Perché non solo è un ottimo condimento per la pasta, ma può essere usato per riscaldare polpette o per preparare uova strapazzate. In frigorifero si conserva per una settimana, ma può anche essere congelato in piccoli contenitori pronti per l’uso. Abbiamo visto come con basilico, prezzemolo e qualche piccolo segreto possiamo realizzare un ragù da leccarsi i baffi e senza spendere una fortuna.

