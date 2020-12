Non vediamo particolari pericoli per i mercati azionari internazionali e a parer nostro il rialzo non dovrebbe subire arresti significativi fino ad almeno il 6 gennaio. Dopo questa data, le probabilità sono a favore di un ribasso di un paio di mesi, al massimo. Siamo andati ad analizzare i migliori titoli di oggi a Piazza Affari e fra di essi abbiamo guardato con attenzione a Basicnet. La società, insieme alle sue controllate, opera nei settori dell’abbigliamento sportivo e casual, delle calzature e degli accessori in diverse aree geografiche del Mondo.

Il titolo (MIL:BAN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 dicembre a 4,02 in rialzo del 3,74% rispetto alla seduta precedente. Osservando il grafico ed analizzando i bilanci degli ultimi anni, possiamo subito affermare che Basicnet si trova su una resistenza importante ma il titolo è sottovalutato del 30%. Ora andiamo ad approfondire questi aspetti.

Analisi di bilancio e delle comunicazioni societarie

Abbiamo normalizzato il ciclo economico aziendale e questo ha portato al calcolo del prezzo obiettivo di fair value a 5,27 con una sottovalutazione attuale rispetto al prezzo odierno di circa il 30%.

Dal punto di vista grafico, il rialzo odierno potrebbe rappresentare la conferma che si è all’inizio di una fase direzionale rialzista. Il massimo odierno a 4,055 si è formato intorno ad una forte area di resistenza che continua a bloccare le quotazioni dal giorno 8 dicembre. Se la nostra view è corretta, da domani in poi si dovrebbe iniziare a salire oltre questo livello con obiettivo primo vero area 4,415 da raggiungere entro poche settimane e poi 5,16 per/entro il mese di marzo/aprile del prossimo anno.

Quali sono invece i livelli da monitorare e quali sono i pericoli che potrebbero far cambiare questa tendenza proiettata? Al momento una chiusura giornaliera inferiore ai 3,875.

Si procederà per step.