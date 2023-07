Barbiecore: come vestirsi e truccarsi per seguire la tendenza di stile amata da attori e cantanti famosi

Barbiecore come vestirsi e truccarsi-proiezionidiborsa.it

Al contrario di mode passeggere molti giochi per i bambini hanno una durata molto lunga. È il caso ad esempio di una bambola particolare, la Barbie. Negli anni alcuni stilisti si sono ispirati al suo mondo per vestiti e accessori. Di recente si è assistito a un ritorno di tale tendenza. Scopriamo perché e come seguirla.

Nata sotto al segno dei Pesci, come cantava Antonello Venditti, la bambola più famosa al mondo si chiama Barbie. Era infatti il 9 marzo del 1959 quando venne messa in vendita in America. La sua creatrice, Ruth Handler dell’azienda Mattel, si era ispirata a una bambola svizzera con fattezze da donna. Insieme ai soci comprò quindi la “Bild Lilli” e diede vita alla Barbie. Il nome era quello della figlia di Ruth. Quel giocattolo divenne tra i più desiderati dalle bambine di ogni parte del Mondo e anche dai collezionisti.

Stilisti e vip ispirati dalla bambola

Grazie al film “Barbie” di Greta Gerwig in uscita il 20 luglio 2023 già dallo scorso anno alcuni stilisti hanno fatto sfilare modelli che richiamano il suo stile.

Il colore dominante è il rosa. Basti pensare al PP Pink della maison Valentino o alle creazioni Balenciaga.

Barbiecore: come vestirsi e truccarsi ce lo indicano anche alcuni personaggi noti. Di recente in molti eventi donne e uomini famosi infatti sono apparsi in rosa. Pensiamo a Megan Fox e al fidanzato Machine Gun Kelly, ma anche a Brad Pitt, Anne Hathaway, Harry Styles e Timothée Chalamet.

Associare il Barbiecore, la tendenza legata al mondo della bambola, con il rosa è normale. Dovremmo però pensare a molto altro. Questo stile infatti comprende pure i colori fluo molto in voga negli anni Novanta.

Stile Barbiecore: come vestirsi e truccarsi

Preferiamo il rosa shocking, quindi, ma anche i quadretti o colori decisi, capi con paillettes, raso, tulle e volant ma non solo. Barbie ama anche la comodità e quindi vanno pure bene abiti midi o minidress così come gonne e jeans insieme a un giubbino. Ok alle camicie e alle magliette di cotone, magari con stampe gialle o verde acido. Per i piedi lo stile Barbie comprende scarpe con il tacco, le zeppe e i plateau. Potremmo anche indossare le mules con disinvoltura oppure le sneakers.

Passiamo adesso al trucco. Scegliamo tutte le nuances del rosa per gli occhi. Giochiamo un po’ a mischiare o a fare delle sfumature. Va benissimo anche il colorblock, un unico colore su tutta la palpebra. Abbondiamo poi con il mascara o usiamo delle ciglia finte. Sulle guance mettiamo un blush rosa pesca, magari con effetto glow. In alternativa useremo un illuminante poco sopra gli zigomi. Attenzione alle labbra. Dopo un leggero scrub con miele e zucchero, passiamo un balsamo adatto. Dopo stendiamo un rossetto cremoso o un lipgloss rosato o nude.

Fascia per i capelli o un cappellino e occhiali da sole, magari a forma di cuore, completeranno il look.

