Al via il Bando ASP per giovani laureati. Ecco come partecipare e come fare richiesta per entrare in graduatoria. Si tratta di un concorso indetto dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Reggio Emilia. Si stanno cercando, infatti, due istruttori direttivi tecnici. La chiamata è rivolta a tutti i laureati dell’Emilia Romagna e si tratterà di un contratto a tempo indeterminato. Vediamo dunque più nel dettaglio in cosa consiste il Bando ASP per giovani laureati e come partecipare.

A chi è rivolto il bando dell’Asp

Possono inviare la richiesta coloro che hanno compiuto i 18 anni e con cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. Inoltre, è richiesta un’idoneità fisica all’impiego e il godimento di tutti i diritti politici e civili. Sarà necessario avere la patente di guida della categoria B e non aver riportato alcuna condanna penale. La laurea triennale richiesta deve essere tra le seguenti: Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze dell’Architettura, Scienze della Pianificazione Territoriale o Ingegneria Civile e Ambientale. Esclusi invece dalla partecipazione al bando ASP coloro che non godono di questi diritti o che sono stati licenziati da una Pubblica Amministrazione. Ma come si può partecipare al concorso?

Ecco come partecipare al bando dell’ASP

La domanda di ammissione al bando può essere trovata online. Basterà andare sul sito dell’ASP Reggio Emilia e compilare il modulo predefinito nella sezione concorsi. Successivamente, bisognerà inviare i documenti al Dirigente Area Risorse o consegnare la domanda all’ufficio Protocollo dell’Azienda.

Una volta accettata la domanda, i candidati dovranno sostenere diverse prove di concorso. La selezione, infatti, prevede ben tre prove d’esame. Di queste, due saranno scritte e una orale.

Sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre il 17 settembre 2020. Dunque, se rientrate nelle categorie che potranno partecipare, ora sapete come fare per partecipare al bando ASP per giovani laureati!