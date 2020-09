Banche, cosa offrono per la cessione del credito superbonus?

Il decreto superbonus ristrutturazioni 110% ha introdotto una novità, che riporta le filiali bancarie in prima linea nei rapporti con la clientela imprese. Si tratta della cessione del credito, una delle opzioni previste, insieme alla super detrazione. Attuabile per effettuare a costo zero i lavori di ristrutturazione, purché innalzino il miglioramento energetico degli immobili. Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del decreto, alcuni network bancari hanno contattato i propri clienti. Per reclamizzare le condizioni alle quali sono disponibili per acquisire il credito, ceduto dai contribuenti o dalle imprese. Ma ci sono differenze, tra insegna e insegna? Vediamo chiaro con gli esperti dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

I colossi del credito sono già scesi in campo

Banche, cosa offrono per la cessione del credito superbonus. Guardando all’offerta dei primi tre gruppi in classifica, ci sono già importanti differenze. Un gruppo offre 100 euro ogni 110 di credito acquistato, senza richiedere adesioni immediate. Per gli altri bonus il prezzo di acquisto è pari all’80% del valore nominale. Un altro gruppo ha lanciato un’offerta migliore ma a tempo, da cogliere entro il mese di settembre. Propone due tipologie: una per i condomini e le persone fisiche (102 euro ogni 110 di credito acquistati). E una rivolta alle imprese (100 euro ogni 110 euro di credito acquistato). Questo gruppo estende l’offerta anche ad altre agevolazioni fiscali per le quali è possibile cedere il credito. Stiamo parlando del bonus 50% sulle ristrutturazioni, il bonus facciate 90% e l’eco bonus 75%. In tali casi l’offerta media è pari a 78 euro ogni 100 euro di credito acquistato.

Altre banche sono ancora in alto mare: prima di fissare il costo della cessione del credito, cercano di studiare offerte più articolate, se non più competitive. Per i privati, il costo medio dovrebbe arrivare ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori. Ma ad oggi l’offerta che tutti vorrebbero conoscere, per la gestione della cessione del credito è un’altra. Quella che lanceranno gli altri grandi player del credito, gli uffici postali. In ogni caso, in tutti i tipi di desk finanziari, già si festeggia. Quando arriveranno i clienti a proporre i propri crediti in vendita, non si perderà l’occasione per far sottoscrivere qualcosa. Per esempio, nuovi conti dedicati a questo tipo di operazioni. Ma anche polizze: le polizze rc e danni, strettamente connesse al tema. E pure le polizze vita e quelle dedicate al pianeta salute.