Il nostro Ufficio Studi continua a mantenere nella propria watchlist questo titolo sia per motivi legati ai fondamentali e quindi agli ultimi anni di bilancio che per motivi legati ai grafici. Al momento non si ravvisano pericoli, anzi, Banca Sistema accelera e ora punta nel breve a 2,404.

Frattanto Piazza Affari, continua a mostrare forza relativa superiore a tutti gli altri indici azionari mondiali con il comparto bancario che potrebbe vedere le quotazioni esplodere nel breve ma anche nel medio termine.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Quali potrebbero essere i pericoli? In verità il contesto attuale (fra cui la grande fiducia degli investitori nazionali e internazionali nel Governo Draghi) per le banche italiane sembra ideale per assistere ad ulteriori allunghi. Inoltre, la paura che oggi serpeggia su eventuali spirali inflazionistiche e quindi aumento dei tassi, potrebbe fungere da ulteriore carburante per le quotazioni delle banche.

Il titolo (MIL:BST) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 marzo a 2,105 in rialzo del 3,693% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,624 ed il massimo a 2,17.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,58/1,71

area di massimo attesa 2,79/2,93.

La probabilità è che il minimo annuale sia stato già segnato ed ora sia in corso il tragitto che dovrebbe portare nei prossimi mesi vero l’area 2,79/2,93.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli analisti (5 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di fair value di 2,49. Il nostro calcolo invece, continua a stimare un fair value a 2,90 circa.

Banca Sistema accelera e ora punta nel breve a 2,404

Il rialzo si ieri ci sembra un’ulteriore conferma che il trend sia robusto e che possa continuare nelle prossime settimane.

Al momento il primo obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è in area 2,404.

La strategia di investimento e i nostri consigli operativi

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, mantenere con stop loss di lungo termine a 1,76. Supporto di breve termine a 1,92. Chi vuole comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli.

Il nostro consiglio da Strong Buy Long term passa a Hold.

Si procederà come al solito per step.