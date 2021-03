Allo stato attuale Banca Mediolanum o è vicina a un doppio massimo o parte per il raddoppio delle quotazioni. Questo è il responso dell’analisi grafica. Quale sarà, però, la direzione più probabile tra le due possibili?

La società ha tantissimi punti di forza che sono riassunti qui di seguito

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

La situazione finanziaria della società appare eccellente, la qual cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Questa azione è di grande interesse per investitori in cerca un dividendo dal rendimento elevato.

Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Per gli analisti la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Non ci sono, invece, evidenti punti di debolezza.

Banca Mediolanum o è vicina a un doppio massimo o parte per il raddoppio delle quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 24 marzo in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,195 euro.

Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista, ma si trova in un’area di prezzo, 7,86-8,25 euro, che già in passato ha frenato le quotazioni sul settimanale e sul mensile.

Per il futuro del titolo, quindi, sarà di cruciale importanza capire cosa succederà su questi livelli nelle prossime sedute.

Al rialzo i possibili obiettivi sono quelli indicati in figura e, nel caso di un investimento di lungo periodo, potrebbero portare a un guadagno del 100% circa. Sul mensile, infatti, la massima estensione del rialzo passa per area 16,5 euro.

I primi segnali di debolezza si avrebbero nel caso di chiusure settimanali inferiori a 7,34 euro.

Da notare che al momento tutti i nostri indicatori, BottomHunter e Swing Indicator, sono impostati al rialzo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

