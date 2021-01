Banca Mediolanum è da comprare subito come suggeriscono le raccomandazioni degli analisti oppure meglio aspettare visto che il titolo è sopravvalutato?

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Proprio recentemente Goldman Sachs ha alzato il target price e la raccomandazione su Banca Mediolanum, portando il giudizio a Buy da Hold e il prezzo obiettivo a 8,70 euro dai precedenti 7,70 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali, poi, non ci sono particolari aspetti che inducono all’acquisto. Ad esempio, con un rapporto PE a 12,38 per l’anno in corso e 12,92 per l’anno prossimo, i multipli degli utili sono attraenti rispetto ai concorrenti, ma non in modo eclatante.

In casi come questo, quindi, non resta che affidarsi alle indicazioni dell’analisi grafica.

Banca Mediolanum è da comprare subito come suggeriscono le raccomandazioni degli analisti oppure meglio attendere? La parola all’analisi grafica

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 21 gennaio in ribasso dell’1,64% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,195 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono segnali di debolezza con le quotazioni dirette verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia, bisogna monitorare con attenzione un eventuale segnale short dello Swing Indicator e/o una chiusura settimanale inferiore a 6,78 euro.

Time frame mensile

Anche sul mensile la proiezione è saldamente rialzista, ma bisogna monitorare con attenzione cosa accadrà al raggiungimento della resistenza in area 8,251 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi indicati in figura. Da notare come già in passato questa area abbia rappresentato un ostacolo insormontabile per le velleità dei rialzisti. Fare, quindi, molta attenzione a cosa accadrà in corrispondenza di questo livello. Un indizio anticipatore potrebbe venire da un segnale ribassista dello Swing Indicator.

