Banane troppo mature e con la buccia nera, non buttarle! Ecco 3 soluzioni per utilizzarle.

Spesso facciamo l’errore di comprare una quantità eccessiva di frutta. Non riuscendo a consumarla in tempi brevi in molti casi siamo costretti a buttarla. Questo succede anche con le banane, che maturano velocemente. Un segnale evidente è il colore della buccia, più scuro fino a divenire nero. Non sempre è necessario scartarle. Nei prossimi paragrafi scopriremo come possiamo salvare e utilizzare le banane un po’ troppo mature.

La ricetta per realizzare i Pancakes alla banana

Per consumare le banane dalla polpa molto matura possiamo utilizzarle per preparare un dolce. In questo caso una delle ricette più facili e veloci da realizzare sono i pancakes alla banana. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

2 banane mature;

3 cucchiai di farina integrale;

1 cucchiaio di olio di semi;

2 uova;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 cucchiaino di miele.

Si procede schiacciando le banane con una forchetta fino a formare una sorta di crema. A questo punto aggiungere la farina integrale e le uova. Amalgamare il tutto e in seguito unire al composto anche tutti gli altri ingredienti. Cuocere in una padella antiaderente dosando le porzioni con un mestolo. Una volta pronti i pancakes possono essere ricoperti di zucchero a velo o se piace con frutta fresca.

Un’altra soluzione per evitare di buttare la frutta matura è quella di preparare un frappè alla banana. Per preparare questa bevanda ci occorrono i seguenti ingredienti:

2 banane mature;

150 ml di latte;

1 cucchiaio di zucchero;

8 cubetti di ghiaccio.

Si procede tagliando a fette le banane, da mettere in seguito nel frullatore con lo zucchero. Unire alla banana anche il latte e i cubetti di ghiaccio. A questo punto frullare il tutto e una volta ottenuta una consistenza cremosa il frappè sarà pronto.

Maschere per il viso realizzate con le banane

Non finiscono qui le alternative allo spreco di frutta. Infatti possiamo utilizzare le banane mature anche per la cura della pelle. Possiamo preparare anche delle maschere per il viso. Esistono varie soluzioni, una delle più semplici è quella di unire una banana matura schiacciata ad un cucchiaio di miele. Mescolando il tutto si otterrà una maschera dall’effetto antiage. Ed ancora unendo questo frutto maturo ad un cucchiaio di olio di oliva potremo realizzare una maschera viso ideale per pelli secche. Se a questa maschera uniamo un uovo l’effetto sarà decisamente rimpolpante e nutritivo.