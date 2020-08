Sappiamo tutti che per mantenere i nostri capelli sani, il balsamo è necessario. La nostra chioma richiede cure costanti. E noi dobbiamo stare molto attenti ai prodotti che utilizziamo. Spesso però, le sostanze chimiche contenuti nei balsami non sono proprio delle migliori. In questo modo rischiamo infatti di danneggiare i nostri capelli. Ma c’è una soluzione. Lo staff di ProiezionidiBorsa, infatti, consiglia dei balsami naturali fatti in casa. Si tratta di rimedi semplicissimi da creare. Vediamo più nel dettaglio come fare un balsamo fatto in casa. Ecco come proteggere i capelli con prodotti naturali.

Il balsamo alla banana sarà la scelta più azzeccata

Un ottimo balsamo fatto in casa è quello alla banana. Per voi, sarà semplicissimo realizzarne uno. Basterà avere in casa una banana e mezza tazza di miele. Create un composto impastando questi due ingredienti. Applicatelo sui capelli e lasciatelo in posa per 15 minuti. Non crederete mai al risultato!

In alternativa, potete provate a usare l’avocado con latte e cocco. La preparazione è la stessa, come l’applicazione. La vostra chioma sarà perfettamente lucente e morbida e il profumo sarà incredibile!

Provate anche con il limone

Se la banana e l’avocado non vi convincono, abbiamo un’altra opzione da proporvi. Si tratta del balsamo al limone. Questo composto è facilissimo da ottenere. Prendete un uovo e mischiatelo con alcune gocce di limone. Applicate sulle punte massaggiando attentamente e lasciate in posa per 5 minuti. Risciacquate il tutto e vedrete i risultati!

In alternativa, usate l’olio di oliva. Conosciamo tutti le sue fantastiche proprietà. Usatene mezzo cucchiaino, mischiandolo a mezzo avocado e a 4 gocce di olio di lavanda. Lasciatelo in posa per 8 minuti e risciacquate con acqua fredda. Vi assicuriamo la riuscita totale di questo rimedio!

Dunque, ora sapete come creare il balsamo fatto in casa. Ecco come proteggere i capelli con prodotti naturali. Geniale, vero?