Pulire i vetri non sempre risulta facile e veloce, anzi normalmente richiede pazienza perché sporcizia e aloni non vanno via facilmente. Qualche consiglio gli esperti di ProiezionidiBorsa lo hanno già dato ma ora si avranno balconi splendenti e vetri di finestre e box doccia brillanti in un batter d’occhio grazie a questo formidabile rimedio naturale.

I metodi naturali

Le pulizie di casa si eseguono sempre più con prodotti naturali non pericolosi per la salute. Ce ne sono fra questi di quelli che si acquistano in negozio, ma ve ne sono alcuni che si hanno già in casa e che permettono di risparmiare sulla spesa.

Il sistema più utilizzato per pulire i vetri di finestre, balconi e box doccia è sicuramente l’aceto, che sia bianco o aceto di mele, è abbastanza efficace. Un altro sistema anche efficace è la patata. La si taglia a metà e con la parte bianca si passano i vetri, per poi ripassare con un panno inumidito d’acqua.

Balconi splendenti e vetri di finestre e box doccia brillanti in un batter d’occhio grazie a questo formidabile rimedio naturale

Oltre a questi rimedi naturali ce n’è un altro poco noto e quindi anche poco utilizzato, ma di grande efficacia. Come la patata è anch’esso un alimento che si utilizza in cucina soprattutto per fare il soffritto. Parliamo appunto della cipolla.

Il modo di utilizzarla è esattamente come quello della patata. Si prende una cipolla e la si taglia per metà e si strofina sui vetri delle finestre, su quelli dei balconi e dl box doccia. Dopo aver atteso qualche minuto si passano i vetri con un panno imbevuto d’acqua calda, così da eliminare l’odore agre della cipolla. Per completare l’opera si può anche asciugare più a fondo o con un panno in microfibra oppure con il classico foglio da giornale, ottimo per assorbire l’acqua dai vetri.

Un rimedio da provare e che può anche essere di aiuto nei momenti di necessità quando non si hanno a disposizione gli altri prodotti. Sembra incredibile ma anche il limone funziona benissimo per pulire e profumare i vetri.