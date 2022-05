La menta è una piantina aromatica che è impossibile non amare. Perfetta per condire delle insalate fresche e saporite ideali per l’estate, ma anche per i nostri cocktail più amati. Come non pensare ad un mojito ghiacciato da sorseggiare in giardino con la brezza estiva. Ma non tutti sanno che esistono molte varietà di questa incredibile piantina perenne. Ognuna più adatta a determinate funzioni, a partire dalla cucina fino alla produzione dei dentifrici. Vediamo come distinguerle e quali scegliere per inebriarci con il loro profumo per tutta l’estate. Oltre che per avere una scorta infinita da usare per le nostre ricette preferite.

Balconi incredibilmente belli e profumati grazie a queste 3 varietà di menta da piantare ora per rinfrescarci questa estate

La menta è una delle piante aromatiche più facili da coltivare, non richiede troppe attenzioni e cresce praticamente ovunque. Il momento ideale per piantarla è proprio in piena primavera. Può crescere anche fino a 60 cm di altezza, riempiendosi di rami e foglioline delicate. Come la maggior parte delle piante aromatiche, anche la menta non preferisce il pieno sole, ma abbondante luce solare.

Meglio posizionarla in un punto più riparato per evitare che le foglie ingialliscano. Per quanto riguarda l’irrigazione, meglio abbondare e innaffiarla quando il terriccio diventa secco. Basterà controllare toccando con le dita la terra superficiale per capire quando serve innaffiarle, proprio come si fa con le orchidee. Ma facciamo sempre attenzione agli eventuali ristagni, quindi mettiamo sempre uno strato drenante nel vaso.

Le varietà più profumate e rigogliose

Partiamo con la menta piperita, la menta utilizzata proprio per i cocktail mojito. Nella varietà verde ma anche quella dalle sfumature rossastre, regala fioriture incredibili. Perfetta anche per i climi più freddi, durerà a lungo inebriandoci con il suo aroma fresco e pungente. Passiamo poi ad una varietà forse meno conosciuta ma tra le più aromatiche di tutte, la menta ananas. È facile intuire da dove provenga questo nome. Questa varietà, la mentha suaveolens, emana un profumo che ricorda l’ananas. Molto più simile ad un cespuglio, le sue foglie sono sfumate e dai bordi più biancastri. Resiste bene anche alle basse temperature e possiamo usarla per dei cocktail dal gusto particolare che ameranno tutti.

Finiamo con la menta svizzera, molto amata per il suo effetto quasi balsamico. A differenza delle altre, presenta un odore più forte e pungente, perfetta per infusi e bevande rinfrescanti. Ha un aspetto più folto e le sue foglie sono più allungate, più simili a quelle della menta piperita. Quindi, per balconi incredibilmente belli e profumati piantiamo una di queste varietà di menta, o anche tutte. Abbiamo visto come ogni tipo diverso sia adatto a preparazioni diverse. In più, aggiungiamo anche una piantina di salvia, che non ci servirà solo per la cucina. Infatti, come dicevano le nonne, è un incredibile repellente per le zanzare.

