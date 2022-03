La primavera è nell’aria e anche la nostra voglia di far tornare a risplendere di colori i nostri balconi.

Stiamo già pregustando il momento in cui potremo metter da parte le poche piante resistenti al freddo che abbiamo esposto in questi mesi.

Ovviamente, continueremo a prendercene cura nel modo più opportuno, ma diciamoci la verità, i fiori della primavera e quelli dell’estate sono sicuramente quelli più amati da molti di noi.

A questo punto, però, al momento di far spazio e pulizia, il problema che si pone è un altro.

Tutte le macchie rimaste lì dall’autunno/inverno alle quali, onestamente, abbiamo di certo prestato minor attenzione.

Non solo qualche “ricordino” d’uccello, ma anche polvere rimasta da qualche pioggia sabbiosa o trasportata dal vento.

Allo stesso tempo, abbiamo anche i fastidiosi cerchi bianchi lasciati dai vasi.

Come rimediare a tutto questo e rendere i nostri balconi in pietra splendenti e come nuovi?

Qualche idea per preservarli

Ok, faticheremo e non poco per farli tornare al naturale splendore e scopriremo a breve come, ma una volta fatto, vediamo come preservarli.

Il problema più grosso di solito è causato dagli escrementi di piccione.

A questo proposito esiste un rimedio della nonna davvero efficace per sbarazzarsene definitivamente.

In alternativa, possiamo utilizzare i classici vecchi CD che, riflettendo la luce, terrebbero lontani tutti gli sgraditi ospiti volatili.

Teniamo, inoltre, una scopa e degli strumenti appositi solo per i nostri balconi, e dopo una pulizia approfondita dedichiamoci di tanto in tanto ad un “ripassino”.

Togliere le ragnatele e spolverare ringhiere, tapparelle ed eventuali arredi ci aiuterà a mantenere il nostro lavoro al meglio.

Balconi in pietra splendenti, come nuovi e pronti per la primavera con questa potente ma delicata miscela fai da te

È arrivato, dunque, il momento di farsi coraggio e darsi alle pulizie approfondite.

In particolar modo i balconi in pietra, molto porosi, potrebbero essere più ostici di altri da rimettere a nuovo.

Niente panico.

Per questo possiamo preparare una fantastica miscela fai da te con pochissimi ingredienti.

Basterà una bacinella d’acqua calda, del sapone per piatti e due bicchieri di aceto bianco di alcol.

Utilizziamola impregnando bene gli stracci per pulire e ripassiamo una seconda volta solo con acqua calda.

Sulle macchie più ostinate possiamo eventualmente intervenire con un po’ d’ammoniaca diluita in acqua.

La stessa miscela può essere utilizzata con una spugna anche sulle ringhiere.

Il nostro balcone non sarà mai stato così bello e igienizzato.