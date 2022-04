Per tutte quelle persone che vorrebbero avere un balcone sempre bello, fiorito e profumato, ma che non hanno il pollice verde, esiste una soluzione. Bisognerebbe, infatti, cominciare con i bulbi in vaso: dei veri e propri concentrati di bellezza, sempre pronti a fiorire con davvero pochissime cure. Perché allora complicarsi la vita con fiori dalle astruse tecniche di coltivazione, quando invece potremmo ottenere gli stessi risultati con estrema semplicità?

Sebbene le piante da bulbo vadano generalmente interrate in autunno, con i giusti accorgimenti possono anche essere piantate all’inizio della primavera. Per garantire una fioritura forte e rigogliosa dovremmo assicurarci che il terriccio sia sempre ben drenato, evitando così malanni derivanti dal ristagno. I bulbi andranno, poi, piantati a circa 10 cm di profondità con la punta rivolta verso l’alto, evitando però di metterli troppo vicini. Basteranno 8-9 cm di distanza per permetterne uno sviluppo e una crescita sana e rigogliosa.

Una volta fatto questo, non ci resterà che innaffiare abbondantemente e ripetere l’operazione ogniqualvolta il terriccio inizierà ad asciugarsi. Facendo, però, sempre attenzione a non esagerare, onde evitare di far marcire i bulbi ancora prima che questi possano germogliare.

Balconi e fioriere sempre coloratissimi come delle opere d’arte grazie a queste fantastiche piante da bulbo semplicissime da coltivare

Tra i bulbi più interessanti da utilizzare per decorare il nostro giardino sospeso troviamo il giacinto. Una pianta fantastica dai colori variegati che vanno dal rosa al bianco, dal violetto al blu, ma anche giallo. Questo incredibile fiore sboccia una sola volta all’anno, ma dovremmo guardarci bene dal buttarlo nella spazzatura. Infatti, ripulendo il bulbo dal fiore e dalle foglie appassite potremo conservarlo per poi ripiantarlo nella stagione successiva.

Un’altra pianta incredibile è il mini iris, ovvero una versione in miniatura del suo fratello maggiore più ampiamente conosciuto. Grazie alle sue gradazioni di viola e blu potremo allora disseminare il nostro balcone come una notte stellata: uno spettacolo per i sensi che difficilmente potremmo ricreare con l’utilizzo di altri fiori.

Infine, potremmo anche decidere di optare per i bulbi dei Muscari. Delle piante dalle foglie verdi e carnose che si accompagnano a sottili spighe di fiorellini dal colore blu intenso. Un vero e proprio obbligo grazie alla semplicità e alle poche cure che questi necessitano per produrre dei risultati davvero strabilianti. È proprio grazie a questi, allora, che avremo balconi e fioriere sempre coloratissimi come non mai, senza bisogno di troppi lavori o cure.

