La tradizione più romantica del Natale è racchiusa nel baciarsi sotto il vischio. Da cosa deriva questa usanza?

Molte sono le leggende e racconti della tradizione nordica legate al vischio e a questa credenza natalizia. Si pensa che nell’antichità di Druidi utilizzassero il vischio come rimedio per contrastare epidemie e ogni tipo di malattia con la preparazione di infusi e intrugli medicamentosi.

Altre leggende e racconti della mitologia norrena, raccontano del dio Balder che dopo essere stato colpito dai rami di vischio, morì. Per questo motivo i Norvegesi durante il solstizio d’estate hanno l’usanza di bruciare i rami di vischio come buono auspicio e per proteggersi dalle disgrazie.

Baciarsi sotto il vischio, la tradizione più romantica del Natale

Il significato che oggi attribuiamo a questa usanza, si può ricondurre alle tradizioni e alle usanze popolari descritte in precedenza. Un’usanza molto comune al giorno d’oggi è il regalare un rametto di vischio nel periodo natalizio come buon auspicio di inizio anno. Un vero e proprio portafortuna contro le disavventure che potrebbero esserci nell’anno che verrà. Inoltre è considerato un amuleto protettivo per la propria persona o per i propri cari e addirittura per la casa.

Il vischio è anche considerato un simbolo di gioia, fertilità e di buon augurio. Durante il periodo natalizio è molto utilizzato per addobbare il salone, l’ingresso, abbellire la tavola e qualsiasi decorazione natalizia non potrà non avere un rametto di vischio che porti fortuna.

La tradizione più conosciuta al mondo è proprio quella di salutare, nei primi istanti dopo lo scocco alla mezzanotte, l’arrivo del nuovo anno proprio con un bacio con la persona amata, sotto al rametto di vischio. Questa usanza è voluta per scongiurare guai e disgrazie e considerata di buon augurio per gioia e fertilità.

Inoltre, se durante i giorni natalizi una ragazza si trova sotto al rametto di vischio e non viene baciata dal suo fidanzato, le credenze popolari dicono che non si sposerà per l’intero anno che verrà.

