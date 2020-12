Se si è vegani sono molti i dolci che non si possono mangiare. Quante volte passiamo davanti a una pasticceria con l’acquolina in bocca e non troviamo niente di vegano? Troppe. Lo stesso discorso vale per gli intolleranti al lattosio. Anche in questo caso si deve rinunciare a moltissimi dolci e dolcetti.

Tra questi ci sono i buonissimi baci di dama. Nati nell’Ottocento nella città piemontese Tortona, i baci di dama sono ormai comuni in tutta Italia. In quasi nessuna pasticceria, però, si può trovare la loro versione vegana. Ma non preoccupiamoci! Possiamo preparare a casa dei baci di dama vegani così buoni da non poterne fare a meno. Ecco la ricetta da seguire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Per fare circa 30 baci di dama vegani serviranno:

160 g di farina integrale;

90 g di zucchero di canna;

120 g di nocciole;

40 g di fecola di patate;

80 g di cioccolato fondente;

4 g di lievito per dolci;

40 ml di latte vegetale (preferibilmente di soia);

100 ml di olio di semi di mais;

Sale q.b.;

Essenza di vaniglia q.b.

Baci di dama vegani così buoni da non poterne fare a meno

Per iniziare preriscaldare il forno a 160°C. Mettere in un contenitore il latte vegetale e l’olio di semi di mais. Frullare il tutto con un mixer ad immersione. Mettere in un frullatore lo zucchero e le nocciole e tritare. Prendere una ciotola capiente e versarci il trito appena fatto, la farina, la fecola di patate, lo lievito, un pizzico di sale e l’essenza di vaniglia. Mescolare il tutto e quindi aggiungere il latte vegetale frullato con l’olio di semi.

Impastare il tutto. Quindi tagliare dall’impasto 60 pezzi tutti grandi uguali. Formare delle piccole palline tra le mani. Posizionare le palline su una teglia con carta da forno e schiacciarle leggermente. In questo modo la parte bassa della pallina rimarrà piatta! Infornare le palline a 160°C per circa 15 minuti. Se possibile mettere il forno in modalità ventilato. Intanto tritare il cioccolato fondente e scioglierlo a bagnomaria. Quindi sfornare i biscottini e lasciar raffreddare. Mettere insieme i baci di dama vegani. Spalmare sulla base di un biscotto il cioccolato fondente fuso e incollarlo con un altro. Procedere allo stesso modo fino ad ottenere 30 baci di dama vegani e buonissimi!