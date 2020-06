Bacardi non si brinda più in famiglia. Non sarà un futuro semplice per la storica azienda cubana produttrice di rum. Per Bacardi non si brinda più in famiglia vista la querelle che si è aperta nell’ultima assemblea. Facundo Bacardi è riconfermato a capo della nota azienda di alcolici ma Monika Bacardi, vedova di Don Luis Bacardi, ha annunciato di ricorrere le vie giudiziarie per far valere i propri diritti. La donna è stata esclusa da parte del suo stesso Trust Bastille dalle cariche direttive che le avrebbero permesso il diritto di voto.

Gli azionisti non si conoscono tra loro

Bacardi ha un sistema di governance aziendale atipico: gli azionisti non hanno il diritto di sapere chi sono gli altri azionisti. E’ uno dei sistemi meno trasparenti al mondo. Ma non è finita: inoltre i detentori di pacchetti rilevanti di azioni non possono far valere il voto in Assemblea per decidere le nomine dei consiglieri.

Cosa è andato storto

A spifferare i motivi della guerra in famiglia è stata la figlia di Monika Bacardi e del defunto Don Luis Bacardi. L’accusa rivolta è che nonostante il 6% delle quote in possesso della società con sede alle Bermuda, non sarebbe mai riuscita a riscuotere i dividendi una volta raggiunta la maggiore età.

Il caso si infittisce

Monika Bacardi non avendo più un ruolo di direttore delle due società del Liechtenstein, controllate dal Trust Bastille non ha potuto prendere parte all’assemblea. Una manovra studiata nei minimi particolari dalla parte avversa. Ormai i rapporti in famiglia sono arrivati ai minimi termini e gli effetti sono stati dirompenti. Il gruppo che fa capo a Facundo Bacardi con una mossa a sorpresa ha evitato di far esprimere il dissenso a Monika Bacardi alla luce del sole dell’assemblea. Ma non è solo questo: il rischio era di un voto contrario alla riconferma alla governance di Facundo Bacardi. Preoccupava anche la manleva delle operazioni compiute dal gruppo di Facundo Bacardi. Con gli strascichi giudiziari che aleggiano per Bacardi non si brinda più in famiglia.