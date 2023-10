Azzera i costi della manicure semipermanente con questi consigli per mantenere lo smalto più a lungo

Mani e unghie curate alla perfezione grazie a pochi trucchi più economici che aiutano a ridurre la spesa extra dall’estetista.

Forse non ci fai caso per abitudine, ma per andare in ufficio tutti i giorni devi curare tantissimi aspetti come make-up, acconciatura e manicure.

Soprattutto se fai un lavoro a contatto con il pubblico, infatti, è quasi impensabile non presentarsi con mani curate e, dunque, rassicuranti.

Ed ecco che negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom della manicure semipermanente, anche se non sempre tutte possono permettersela.

Del resto, non ha dei costi esorbitanti ma ci sono tante spese extra che si aggiungono a quelle già previste mensilmente.

In ogni caso, oggi sono facilmente reperibili sul mercato anche dei kit molto economici per realizzarla direttamente a casa e questo già risolve il problema.

Ma puoi ulteriormente azzerare i costi della manicure semipermanente con questi consigli perfetti per evitare di ritrovarti con lo smalto sbiadito o sbeccato.

Prodotti migliori e regole di applicazione

L’unico investimento che devi fare è sul tipo di smalto, preferendo quelli con formulazione a lunga durata o effetto gel.

E non dimenticare di avere sempre a disposizione un top coat trasparente per sigillare lo strato applicato e lucidarlo.

Generalmente costa meno di 5 euro e visto che si utilizza semplicemente per rifinire il lavoro non c’è dubbio che ti durerà per un po’.

In poche parole vale la pena acquistarlo, non devi considerarlo come una spesa superflua.

Azzera i costi della manicure semipermanente con questi consigli e scopri le tendenze smalto dell’autunno

Ma se la mossa del top coat per sigillare è ampiamente conosciuta, forse non sai che anche l’acetone ha i suoi vantaggi.

Oltre a rimuovere efficacemente lo smalto una volta rovinato, puoi usarlo anche in fase di pre applicazione.

Agisce infatti come sgrassante e permette allo smalto di aderire meglio con conseguente effetto lunga durata.

Altro errore comune è procedere per strati abbondanti di smalto per ottenere un immediato effetto lucido, ma così non fai altro che creare grumi.

E da questi allo sgretolarsi dello smalto in svariati punti dell’unghia il passo è breve.

Ricorda infine di proteggere la manicure quando maneggi detersivi e simili e cerca di usare un sapone mani con ingredienti naturali.

E per concludere, uno sguardo alle tendenze di stagione per scegliere lo smalto giusto senza esitazione.

Sicuramente approvati i colori autunnali del foliage così come anche le sfumature cioccolato o caramello più il grigio felpa recentemente sfoggiato anche da Jennifer Lopez.