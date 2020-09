Azioni Tesla split non basta, Musk resta fuori da indice S&P 500

Alla Tesla, produttore di auto elettriche, non è bastato lo split azionario per rendere il titolo più accessibile e per entrare nell’ampio indice di borsa statunitense S&P 500. Contrariamente alle attese degli analisti, infatti, i titoli della società di Elon Musk restano per ora fuori da quello che, per il mercato azionario a stelle e strisce, è l’indice di riferimento.

Azioni Tesla fuori da indice S&P 500, ma l’ingresso potrebbe essere solo rimandato

L’ingresso nell’indice S&P 500 delle azioni Tesla, pur tuttavia, potrebbe essere solo rimandato. La S&P Dow Jones Indices, che è la società che cura l’indice di borsa, può infatti in ogni momento apportare delle revisioni al paniere.

Quel che è certo per ora è che, dopo il rally delle azioni Tesla al Nasdaq degli ultimi mesi, la società di Musk ha una capitalizzazione di borsa che sfiora i $ 400 miliardi. Così come Elon Musk, grazie proprio alla crescita spettacolare dei prezzi sulla piazza azionaria di Wall Street, è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo.

Ma di sicuro Elon Musk non sarà contento del mancato inserimento delle azioni della Tesla nell’S&P 500. E questo perché la società produttrice di auto elettriche avrebbe acquisito maggiore visibilità ed ancora più credito verso i gestori dei fondi di investimento.

Elon Musk tra auto elettriche e missioni spaziali, geniale ed eccentrico

Geniale, eccentrico, ed in passato bacchettato dalla Sec per i suoi tweet, Elon Musk è recentemente salito alla ribalta anche per la SpaceX. Si tratta della società che ha riportato dopo tanti anni l’America nello spazio partendo dal suolo statunitense. Tutto è successo con la Crew Dragon di SpaceX e con a bordo Bob Behnken e Doug Hurley. I due astronauti il 30 maggio scorso si sono presentati alla rampa di lancio a bordo di una Tesla Model X. Non poteva essere altrimenti.