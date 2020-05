I mercati si stanno riprendendo ma esistono ancora azioni solide ed economiche con rating Buy per gli analisti di BofA

Volatilità a livelli record

Nel giro di poco più di 2 mesi gli indici statunitensi sono precipitati del 35% in 30 giorni. In quei giorni sembrava addirittura impossibile la presenza, sugli indici, di azioni solide ed economiche con rating Buy. Poi, nel corso dei successivi 30 giorni, quegli stessi indici sono risaliti nuovamente ai livelli precedenti. O comunque molto vicini. Dimostrando una volatilità a livelli record. Come detto altre volte, l’S&P 500 è capitolato dalle vette del 19 febbraio, per poi riprendersi e superare, proprio in queste ultime sedute, il livello dei 3000 punti.

Titoli con ottime performance sui mercati

Lo stesso è accaduto sul Dow Jones che ha superato i 25 mila. Intanto il Nasdaq, nel frattempo, ha visto delle ottime performance da parte di alcuni dei titoli tecnologici più forti. Azioni solide che, durante la pandemia, titoli con ottime performance sui mercati. Ma anche il massimo delle loro potenzialità a chi era rimasto in casa a lavorare, a studiare, a giocare connettendosi con i propri amici. Un rally che apparentemente potrebbe far pensare ad un cambio di rotta. Ma non è assolutamente vero.

Azioni solide ed economiche con rating buy per gli analisti di BofA

Di certo il secondo semestre non sarà molto diverso dal primo per quanto riguarda i dati macroeconomici. L’unica speranza, secondo le previsioni degli analisti, è che, verso la fine dell’anno, si possano vedere le prime conseguenze positive di tutte le ampie misure di sostegno che sono state messe a disposizione per la ripresa dell’economia. Azioni solide ed economiche con rating buy per gli analisti di BofA possono rappresentare una ulteriore conferma di questo ottimismo sul futuro.

Come riuscire a ottimizzare il proprio investimento

In altre parole per chi vuole investire sul lungo periodo, si tratta di interessante indizi per capire come riuscire a ottimizzare il proprio investimento. Walmart Inc. (NYSE: WMT), ad esempio, ha mantenuto una posizione stabile dopo il crollo di marzo. Il più grande rivenditore al mondo, forte del suo fatturato da $ 515 miliardi nell’esercizio 2019 e della sua trimestrale definita eccezionale dagli esperti, è vista come una di quelle azioni solide ed economiche con rating Buy per gli analisti di BofA. Da qui il target aumentato da $145 a $150 contro un consensus che si ferma a 122,48. Non solo, ma gli azionisti ricevono un dividendo dell’1,74%.