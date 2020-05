Con un mercato orso ci sono azioni rischiose che potrebbero raddoppiare nel giro di un anno? Secondo gli esperti sì. Eccone alcuni esempi.

Come trovare investimenti vantaggiosi e sicuri

Lo straordinario crollo registrato tra la fine del mese di febbraio e per tutto il mese di marzo è stato seguito da un altrettanto straordinario rally. Un rally che ha permesso la ripresa della maggior parte delle perdite portando il Nasdaq, addirittura, a livelli nuovamente record. Queste oscillazioni selvagge hanno creato confusione sul da farsi. In molti vogliono capire come trovare investimenti vantaggiosi e sicuri. Ma, paradossalmente, altri cercano anche un investimento, magari più rischoso ma anche più remunerativo, con il quale speculare.

Le strategie da adottare

Questo perché perché se da un lato il mercato è altalenante, dall’altro l’economia è in recessione. Le strategie da adottare in questo frangente sono molto più complesse del solito. Infatti, come sappiamo, il mercato e l’economia devono combattere con le incertezze derivanti dalla pandemia che, sei in alcune zone del mondo si sta affievolendo in altre, come gli USA, è ancora lontana dall’essere cancellata. Inoltre non dobbiamo dimenticare che il 2020 è un anno di elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E la campagna elettorale, prima volta nella storia, si sta portando avanti in maniera assolutamente inusuale. Vietati grandi meeting gli assembramenti e i discorsi dei candidati, gran parte della partita si gioca tra pubblicità e social. Questo spiega quindi la ricerca di azioni rischiose che potrebbero raddoppiare nel giro di un anno.

Azioni rischiose ma che potrebbero raddoppiare nel giro di un anno secondo gli esperti

Un panorama reso ancora più intricato. L’estate, stagione notoriamente fiacca sul fronte degli investimenti azionari è vicina.

Chi è in cerca di azioni che potrebbero raddoppiare nel giro di un anno, secondo gli esperti di Wedbush Securities potrebbe guardare ad Axcella Health Inc. (NASDAQ: AXLA). Infatti, in casa Wedbush è stata avviata la copertura del titolo. Il rating della compagnia di biotecnologia è un outperform. A questo si associa ad un obiettivo di prezzo di $ 28. Un target estremo se si pensa che la chiusura più vicina ha registrato una quotazione di $ 5,9. Impossibile non negare che si tratti di un investimento rischioso.

Un investimento rischioso

Così come un investimento rischioso è anche l’investimento consigliato da JP Morgan in Fly Leasing. Si tratta di una small cap che acquista e affitta aeromobili commerciali con contratti pluriennali a varie compagnie aeree. Per gli analisti di JP Morgan il rating è Overweight con target di $ 15. Anche in questo caso un obiettivo a dir poco ambizioso visto che tratta poco sopra gli $ 8,3. Diverso, invece, l’atteggiamento di Deutsche Bank che ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a $ 10 dai precedenti $ 20. La causa? Un report sugli utili aziendali che ha deluso le aspettative.