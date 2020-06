Azioni italiane con dividendi interessanti: le banche. Siete interessati ai dividendi? Siete interessati ai titoli azionari che in Borsa li distribuiscono? Volete un reddito sicuro ogni anno dai titoli azionari che potete acquistare in Borsa? Rivolgervi a quelli che distribuiscono dividendi è la scelta migliore. Infatti tra questi, le banche e quindi gli istituti di credito, sono tra quelli che distribuiscono i dividendi più “corposi”. Inoltre le banche, tra i titoli azionari presenti in Borsa, sono quelli che hanno il peso maggiore. Infatti i 30%, circa, delle azioni di Borsa italiana sono banche.

Va detto che non tutti i titoli azionari delle banche italiane presenti a Piazza Affari distribuiscono dividendi, però. Può darsi che non sia la politica di quella particolare banca. O che in quel dato momento non sia possibile, per quell’istituto, distribuire una parte dei propri ricavi come dividendi (la situazione che stiamo vivendo adesso, causa crisi del Coronavirus). O, ancora, che un dato istituto non sia profittevole, in quel momento.

Ma senza ricavi, non ci sono dividendi per gli investitori/risparmiatori. Sia come sia, la maggioranza delle banche italiane quotate su Borsa Italiana li distribuisce. E quella che segue è la lista aggiornata di quelle che lo fanno, con la percentuale del dividendo che viene distribuito. Una guida da cui potete partire per discutere col vostro consulente in merito a investire, o meno, in questo settore, se si adatta al vostro profilo di rischio/rendimento. Vediamo quindi le azioni italiane con dividendi interessanti: le banche.

Azioni italiane con dividendi interessanti: le banche

Perché l’investimento in dividendi attira i risparmiatori? Semplice. Perché il dividendo altro non è che la percentuale di utile, di ricavo, che viene consegnato da una società ai suoi azionisti. E rappresenta, insieme all’aumento di valore d un titolo azionario, la principale motivazione per investire in una data società. Veniamo ai dividendi delle banche. Eccoli.

Banco di Sardegna: 5,82%

Banca Generali: 7,32%

Banca Mediolanum: 9,09%

BPER Banca: 5,94%

FinecoBank: 2,68%

Banca Intesa: 12,47%

Mediobanca: 7,09%

Ubi Banca: 4,55%

UniCredit (MIL: UCG): 3,48%

Si ricorda ancora una volta che quest’anno, dietro suggerimento della BCE, le banche hanno sospeso la distribuzione dei dividendi fino a ottobre 2020. Per quanto ci è dato di sapere, la situazione è quella che trovate di seguito.

Banco di Sardegna: rinviato a data da destinarsi

Banco BPM: rinviato a data da destinarsi

Banca Generali: in due tranche tra ottobre 2020 e marzo 2021

Banca Mediolanum: rinviato al 21 ottobre 2020

BPER Banca: rinviato a data da destinarsi

Finecobank: rinviato a data da destinarsi

Banca Intesa: rinviato a ottobre 2020 – gennaio 2021

Mediobanca: rinviato a gennaio 2021

Ubi Banca: rinviato a data da destinarsi

UniCredit: rinviato a data da destinarsi