Quelle Piquadro sono azioni del settore moda da comprare subito: il mese di luglio potrebbe dare un segnale di acquisto di lungo periodo.

Per l’investitore alla ricerca di notizie su Piquadro la vita non è facile. Non ci sono, infatti, case di affari che coprono il titolo. Per avere un’idea su dove potrebbe andare il titolo in base ai suoi fondamentali, i nostri analisti hanno analizzato indicatori quali il PE, il PEG e il PB. In tutti i casi Piquadro è risultato essere sopravvalutato. Solo nel caso del PB la sua valutazione è in linea con il settore di riferimento.

Come facciamo allora ad affermare che quelle Piquadro sono azioni del settore moda da comprare subito: il mese di luglio potrebbe dare un segnale di acquisto di lungo periodo?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Piquadro

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 15 luglio a 1,48€ in ribasso del 3,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma da diverse sedute le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1,4466€-1,5129€. La rottura di uno dei due livelli indicati darebbe forte direzionalità alle quotazioni. In particolare, al ribasso spingerebbe i prezzi verso il I° obiettivo di prezzo in area 1,3401€. Gli altri obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura. Gli eventuali obiettivi rialzisti andranno calcolati a inversione acclarata.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, supportata anche da un segnale di BottomHunter, ma stenta a decollare fermata dal primo ostacolo lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 1,5475€. Da notare che se la proiezione dovesse esprimere tutto il suo potenziale potrebbe raggiungere area 2,83€ per un potenziale guadagno del 90%.

Chiaramente la rottura dei minimi di marzo farebbe sprofondare le quotazioni.

Time frame mensile

Sul time frame mensile ci sono i due aspetti che rendono Piquadro molto interessante nel lungo periodo:

le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 1,3057€. Ci sono, quindi, elevatissime probabilità che si riparta al rialzo; si sta formando un segnale del BottomHunter. Questa casa fa aumentare ancora di più le probabilità che il minimo sia stato segnato e che si parte al rialzo.

Aspettiamo, quindi, la chiusura mensile per avere la certezza, ma il potenziale rialzista è molto importante. Ad esempio il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo implicherebbe un apprezzamento del 45% circa, del II° obiettivo di prezzo del 110% circa e del III° obiettivo di prezzo del 180%.

Con le dovute cautele, quindi, monitorare con attenzione la chiusura di luglio.

Piquadro: proiezione ribassista in corso sul time frame mensile. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Il pannello inferiore riporta il segnale di BottomHunter che quando è uguale a 1 indica che il minimo, sul time frame considerato, è stato segnato.

