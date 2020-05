Ci sono azioni da vendere prima del 2021, un fattore di cui dovrà tener conto chi investe sui mercati.

Dividendi in crescita da più di 50 anni

Il mercato azionario può essere un perfetto esempio di evoluzione darwiniana: sopravvive soltanto quello che riesce ad adattarsi meglio degli altri. Infatti, alcuni nomi sono sul mercato da oltre un secolo. Altri riescono a staccare dividendi in crescita da più di 50 anni se non 60. Alcuni campioni della cedola arrivano addirittura a un dividendo che ha più di 100 anni. Invece, in altri casi, si assiste alla nascita e alla morte di titoli e azioni che sopravvivono lo spazio di una stagione.

Azioni da vendere prima del 2021

In questo caso, oltre alle solite leggi di selezione naturale, si è aggiunto anche il Covid 19. Solitamente per capire chi riuscirà a farcela può essere utile analizzare alcuni elementi. L’analisi del modello di business e dei dati fondamentali di un’azienda possono essere tasselli utili per decidere se un titolo ha veramente il potere di sopravvivere. Ma, in circostanze estreme come quelle che stiamo vivendo, non tutti ce la fanno e anche alcuni grandi nomi potrebbero essere tra le azioni da vendere prima del 2021.

Un titolo in serio pericolo

In considerazione di quanto avvenuto sul petrolio in questi ultimi mesi è lecito pensare che Chesapeake Energy (NYSE: CHK ) sia un titolo in serio pericolo. Un indizio arriva dal fatto che non è la prima volta che l’azienda energetica sia arrivata sino a questo punto. Ma quante volte riuscirà a salvarsi in corner? Norwegian Cruise Line potrebbe essere un’altra vittima del crollo degli spostamenti dovuti al lockdown da coronavirus. Moody’s ha recentemente tagliato alcuni rating delle compagnie di trasporti navali, il che non è certo un buon biglietto da visita. Soprattutto per chi, magari in perdita, sta aspettando tempi migliori per recuperare i soldi persi. Il problema è che allo stato attuale delle cose non si sa quando le navi da crociera potranno riprendere a navigare. E quel che è peggio non si sa se, qualora ciò dovesse avvenire, ci saranno sufficienti prenotazioni per riuscire a riavviare gli affari.