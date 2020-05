Azioni da comprare al volo sui mercati

Ci sono azioni da comprare al volo anche durante i mercati orso?

Le variabili che possono influenzare un acquisto

Quando i mercati crollano si creano sempre delle ottime finestre di ingresso per chi vuole comprare titoli e azioni per guadagnare. Di solito è sempre buona norma, prima di fare qualsiasi tipo di operazione, considerare molti fattori. I fondamentali, le prospettive di crescita, debiti contratti e, magari, un dividendo sostenibile. Insomma tante variabili che possono influenzare un eventuale acquisto. Ci sono però delle azioni da comprare al volo. Titoli cioè che data la loro forza, indiscutibile, quando si trovano sotto pressione o con un drastico taglio delle quotazioni, è bene comprare senza pensarci.

Le migliori occasioni per guadagnare

Nel corso degli ultimi tre mesi, i mercati sono stati letteralmente sulle montagne russe. Volatilità è stata la parola d’ordine già dalla fine di febbraio ovvero quando dai massimi storici, l’S&P500 ha subito la discesa più veloce della sua storia nel giro di tre settimane. Una giravolta che ha fatto venire le vertigini anche ai più esperti operatori di borsa. Perciò molti sono andati alla ricerca di azioni da comprare al volo nella speranza di trovare le migliori occasioni per guadagnare. Anche perché, in molti hanno capito che il sell off era dovuto alla paura e non a una serie di elementi sistemici.

Titoli ed azioni che guadagnano con la recessione

L’unica incertezza in questo momento è quanto durerà questa situazione. Ma a guardare i dati macro, in particolare i PMI pubblicati proprio in queste ore, sembrerebbe ipotizzabile una timida ripresa già nei prossimi mesi. titoli ed azioni che guadagnano con la recessione. In realtà, senza una tempistica concreta su quando l’attività commerciale tornerà alla normalità c’è la possibilità che le economie internazionali possano cadere in recessione. Ma quando si investe in titoli ed azioni che guadagnano con la recessione, e in particolare proprio in questa recessione, il problema è molto relativo. Un nome su tutti per capire il discorso appena illustrato è Alphabet ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL).

Azioni da comprare al volo

Dati di GlobalStats, attribuivano a Google, ad aprile 2020, il 91,9% della quota di mercato nel settore dei motori di ricerca. Ed anche se il Covid-19 ha fatto crollare la pubblicità, lo strapotere dell’azienda che ha in mano anche youtube, giusto per dirne uno, è indiscutibile. N el caso, invece, si preferisca andare sul classico settore pharma, una delle azioni da comprare al volo potrebbe essere Teva Pharmaceutical Industries. Tra perdita di brevetti e accuse di vario genere, l’azienda ha dovuto affrontare una vera e propria tempesta. Ma il taglio delle spese e del debito da parte dei vertici (alcuni di fresca nomina) ha reso l’azienda un investimento interessante.