C’è un’azione molto importante da fare quando si butta la mascherina, azione che bisogna assolutamente compiere. La mascherina è un dispositivo che va indossato quotidianamente e ogni giorno a fine giornata va buttata, se stiamo parlando di quelle chirurgiche. Quando però si torna a casa vi è un’azione molto importante da fare quando si butta la mascherina, azione che potrebbe salvare delle vite.

Il pandemic trash

Lo stile di vita cambia e cambiano così anche i rifiuti. E per tutto il 2020 e parte del 2021 si sta assistendo ad una nuova tipologia di rifiuti: il pandemic trash. Questo è costituito dalle mascherine, che devono essere cestinate nel secchio dell’indifferenziato.

Dopo un anno di pandemia molte persone trovano ancora complicato gettare la mascherina nei rifiuti e quindi la buttano in terra, contribuendo così all’aumento del pandemic trash. Il problema non è legato però solo ad un aumento dei rifiuti non riciclabili, ma un altro grande problema è legato agli animali.

Bisogna rimuovere gli elastici delle mascherine

Ogni volta che si getta la mascherina nel secchio è importante rimuovere gli elastici da questa. Può sembrare inutile farlo, soprattutto se si buttano nel secchio dell’indifferenziata e non si disperdono nell’ambiente. In realtà non è affatto inutile. Infatti ci sono moltissimi animali, come ad esempio gabbiani, topi, gatti o altri, che rovistano nei secchi della spazzatura per cercare del cibo. Non solo nei secchioni, ma anche direttamente nelle discariche.

Questi animali potrebbero rimanere incastrati negli elastici della mascherina. Magari un uccello può rimanere bloccato dentro con le ali, oppure qualche altro animale potrebbe soffocare se l’elastico si gira attorno al collo.

Per questo motivo è molto importante ogni volta che si butta una mascherina rimuovere gli elastici: sia che si butti nel secchio di casa, sia nei cestini della città, sia nei cassonetti.

