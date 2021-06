A volte facendo il nostro solito screening sui titoli quotati a Piazza Affari sia sul listino azionario principali che sul secondario, ad esempio AIM, troviamo e analizziamo storie davvero interessanti. Ci sono aziende con capitalizzazione e volumi di scambio bassi ma sono titoli che potrebbero volare nel medio lungo termine. Il fair value è davvero molto superiore ai prezzi attuali. Come è possibile?

Sono queste aziende ad alto potenziale il cui core business potrebbe portare ad una forte crescita dei ricavi e degli utili. Prendiamo come riferimento quello che è successo a Wall Street a Microsoft o Apple o Amazon. C’è da rimarcare però che negli annali delle serie storiche ci sono state aziende che sembravano avere le carte in regola per fare bene ma poi nel tempo si sono rivelati dei clamorosi fallimenti.

Quindi, attenzione la cautela non va assolutamente MAI abbandonata e ogni investimento deve rispondere assolutamente al proprio profilo di rischio.

Oggi, il nostro Ufficio Studi è andato a studiare i bilanci di 2 società e il risultato ci sembra davvero interessante e di esso vogliamo rendere partecipi i nostri Lettori.

Ci riferiamo a CIA e Circle.

Aziende con capitalizzazione e volumi di scambio bassi ma sono titoli che potrebbero volare nel medio lungo termine

CIA, Compagnia Immobiliare Azionaria con sede a Milano capitalizza circa 10 milioni di euro ed opera nel settore immobiliare.

Il titolo, ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 0,1040 in ribasso dell’1,89%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,0828 ed il massimo a 0,1230.

Le nostre stime portano ad un fair value in area 0,22 ca.

Strategia di investimento

La tendenza di breve, medio è lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà il supporto di 0,0915 si presupporranno nuovi rialzi di medio lungo termine.

Circle, (MIL:CIRC) con sede a Milano capitalizza circa 13,1 milioni di euro ed opera nel settore digitale e della logistica

Il titolo, ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 3,20 in ribasso dell’1,84%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,64 ed il massimo a 3,42.

Le nostre stime portano ad un fair value in area 6,40 ca. Le raccomandazioni di altri analisti trovano consenso intorno al prezzo di 4,50 ca.

Strategia di investimento

La tendenza di breve, medio è lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà il supporto di 3,09 si presupporranno nuovi rialzi di medio lungo termine.