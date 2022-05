I nostri Lettori che amano i cani sanno quanto curiose possono essere le origini di alcune razze. Dagli incroci sbagliati a quelli voluti, dal salvataggio dall’estinzione fino alla consacrazione mondiale. Oggi nelle nostre case sono presenti tantissimi amici a quattro zampe dal passato alle volte misterioso e persino leggendario. Ed è il caso del cagnetto che vedremo oggi, teoricamente originario della bellissima isola del Madagascar, ma addirittura avvolto nel mito delle navi battenti bandiera pirata. Eppure, chi lo sta comprando oggi, e sono davvero tanti, probabilmente ignora i suoi antenati, vedendo questo pelosetto e simpaticissimo esserino. Andiamo alla sua scoperta, prendendoci nota del suo nome, perché potrebbe essere davvero l’amico giusto per riempire di gioia la nostra casa. Avvolto nell’origine leggendaria delle navi pirata oggi si sta conquistando non più le navi nemiche, ma i salotti di casa nostra.

Un piccolo guerriero golosissimo e affettuoso

Vedendo il “Coton de Tulear” potremmo dire tutto tranne che arrivi da una progenie di cacciatori di topi nelle stive delle navi. Eppure, questo cagnetto che assomiglia più a un peluche che a un cacciatore, avrebbe un passato sospeso tra storia e leggenda. Si narra infatti che nel lontano 1500 alcuni suoi avi fossero naufragati sull’isola di Malta. Non si sa se appartenessero a qualche equipaggio pirata che li aveva razziati se fossero già sulla nave in qualità di cacciatori di topi. Oggi, potrebbe sembrarci strano, ma in quei tempi, per evitare che i ratti si impadronissero delle scorte alimentari sulle navi, venivano usati anche i cani. Come questo simpaticissimo cagnetto, che vanta la fama di essere un indomabile guerriero, ma anche un incredibile golosone.

Avvolto nell’origine leggendaria delle navi pirata questo cagnetto unico e fedele che sta invadendo le case degli italiani col suo affetto e la sua allegria

Da cacciatore di ratti nelle stive delle navi a pastore di greggi il passaggio fu clamorosamente veloce. Questo, anche perché il Coton è dotato di una voce squillante e volitiva, ma anche di una forte personalità e di un incredibile senso del dovere. Oggi, dopo le varie evoluzioni e gli incroci naturali, questo cagnolino si contraddistingue per il suo incredibile amore per la famiglia. Odia letteralmente essere lasciato solo e il momento più bello della sua giornata è quando riesce a giocare stando in compagnia dei familiari. Attenzione, però che trattandosi di un super goloso, è il classico cane che mangerebbe fino a morire di indigestione.

