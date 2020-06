Avvolgi un foglio di alluminio intorno ai denti. Ecco cosa accade veramente. In molti sono convinti che posizionare del bicarbonato e un foglio di alluminio sui denti crei un effetto sbiancante invidiabile. Tanti infatti soffrono per il colorito giallo dei denti. Antiestetico, può causare imbarazzo e vergogna. Ed ecco la soluzione: per non spendere cifre folli in dentisti, basterà spargere del bicarbonato sui denti e poi avvolgerli in un foglio di alluminio.

Niente di più sbagliato! Questa è quella che sul web viene comunemente definita una grande “bufala”. Il bicarbonato ha un effetto corrosivo che danneggerebbe i vostri denti e l’alluminio potrebbe causarvi dolore!

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. Se avvolgi un foglio di alluminio intorno ai denti. Ecco cosa accade veramente.

In cosa consiste la bufala?

Gli articoli che sono diventati virali sul web parlano di uno sbiancante per i denti miracoloso e a costo zero. Infatti, basterà spalmare un composto di bicarbonato e acqua sui denti e poi avvolgerlo con un foglio di alluminio. Il foglio dovrà essere posto sia sull’arcata superiore che su quella inferiore e dovrà rimanere in posa per circa un’ora.

Dopo aver rimosso l’alluminio basterà proseguire con il classico lavaggio spazzolino-dentifricio e i denti saranno bianchissimi.

Denti bianchi con bicarbonato e un foglio di alluminio: ecco cosa accade in realtà

I dentisti avranno sicuramente storto il naso davanti ad affermazioni simili. Negli studi dentistici infatti, si usa il bicarbonato per sbiancare i denti, ma si tratta di un composto usato in trattamenti professionali.

I medici consigliano di usarlo al massimo una volta a settimana e con molta delicatezza. Utilizzare troppo bicarbonato infatti, danneggerebbe lo smalto in modo irrimediabile. In più si potrebbe incorrere nell’alterazione della normale flora batterica della bocca, nel sanguinamento delle gengive e in infiammazioni che peggiorerebbero la sensibilità dentale.

Il bicarbonato infatti è un potente abrasivo, e bisogna avere cautela. E coloro che hanno già dei problemi ai denti sarebbero ancora più a rischio. Questo metodo può funzionare una volta, ma non interviene sulle cause in profondità e potrebbe avere delle conseguenze molto serie.

E per quanto riguarda l’alluminio?

Non parliamo poi dell’alluminio sui denti. Chiunque abbia sperimentato le otturazioni dentali in materiale composito, conosce il dolore acuto creato dal contatto tra il dente e la stagnola. Un’esperienza che nessuno vorrebbe ripetere.

Insomma, nonostante il bicarbonato possa davvero aiutare a sbiancare i denti, è pericoloso! E lo diventa ancora di più se combinato con l’alluminio. Per avere denti bianchi cercate di prendervene cura lavandoli al meglio e superando la paura del dentista!