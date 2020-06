Avvolgere la gamba in una foglia di cavolo? Non crederai mai a ciò che succederà.

Il cavolo è usato da secoli come rimedio contro lividi e gonfiori. Stiamo parlando di una delle verdure più nutrienti che esistano sul nostro pianeta. Nonostante a molti non piaccia, dovrebbe essere costante nella nostra alimentazione. Il cavolo infatti è importantissimo per il nostro benessere, grazie a tutte le sue proprietà benefiche. Ma ce n’è una in particolar modo, veramente curiosa, che apporterà dei benefici inaspettati al nostro organismo.

Forse non tutti lo sanno, ma il cavolo contiene antiossidanti, aminoacidi e fitonutrienti in quantità. Questi elementi hanno delle fortissime proprietà anti-infiammatorie. E grazie alla loro presenza, il cavolo è utilissimo per trattare dolori articolari e gonfiore alle gambe. Vediamo quindi come preparare questo rimedio naturale.

Cosa serve per preparare il rimedio naturale a base di cavolo

Ecco tutto l’occorrente: un cavolo biologico, un mattarello, una garza, un forno e un foglio di alluminio.

Prendi il cavolo e sciacqualo in modo accurato, rimuovendo tutte le lame esterne e tagliando la parte dura del gambo. Usa il mattarello per far rilasciare a questa verdura tutti i liquidi benefici. Nel foglio di alluminio, poi, inserisci la foglia di cavolo e riscalda il tutto nel forno per alcuni minuti. Quando ti accorgerai che il cavolo è caldo, sarà il momento di usare la tua “medicina naturale”.

Applica quindi la foglia di cavolo sulla zona dove provi dolore e fissa il tutto con una garza. Aspetta un’oretta, seduto, mentre leggi un libro o guardi un film e poi rimuovi l’involucro. Cerca di ripetere questa operazione per circa tre volte al giorno, finché il dolore non sarà sparito! E ricorda: fai una doccia ogni volta dopo aver rimosso l’involucro.

Controindicazioni

Se ti accorgi di avvertire uno strano prurito, rimuovi il tutto immediatamente! Alcune pelli infatti potrebbero non reagire benissimo al cavolo, quindi assicurati che la tua non sia troppo sensibile. E ricorda: questo rimedio è efficace contro dolori articolari che non sono costanti. Se sai di avere dei problemi gravi in questo ambito, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgerti prima di tutto a un medico!