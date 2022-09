Molte volte i secondi piatti stupiscono e risultano più raffinati dei primi. In generale, però, sono sicuramente meno pratici e più difficoltosi da cucinare. Per questo oggi proponiamo una ricetta che sicuramente ci farà fare un figurone, ma che ha pochi ingredienti e un basso livello di difficoltà.

È infatti avvolgente e gustoso questo piatto di carne che è facile da fare, ma che risulterà particolarmente di impatto per chi mangerà da noi. Scopriamo insieme come è possibile prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

700 g di vino, preferibilmente il Porto;

300 g di filetto di manzo;

30 g di aceto balsamico;

20 g di zucchero bianco;

8 cipollotti;

olio EVO q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Avvolgente e gustoso questo piatto di carne facile e perfetto per gli ospiti

Per portare in tavola questa ricetta prima di tutto è necessario occuparsi della verdura. Quindi, per prima cosa bisogna lavare i cipollotti e rimuovere le parti di scarto, quindi la base. Consigliamo di non buttare la prima parte e di riutilizzarla dato che, se trattata in un certo modo, può fare crescere un altro cipollotto.

Prendere, dunque, ciò che rimane da questa mondatura e poi affettare la parte verde finemente. Prendere poi una casseruola e versare al suo interno le dosi indicate di porto, l’aceto balsamico, lo zucchero e il trito di cipollotto. Mettere a cuocere a fuoco molto basso per circa un’ora, in modo da creare una glassa densa e scura.

Trascorso questo tempo, basta trattare poi la parte bianca e tagliarla in una sezione verticale e condire ognuna delle due metà con un filo di olio e una leggera spolverata di sale e pepe, in modo da insaporirle.

Fare poi abbrustolire tutto su una pentola per 5 o 6 minuti, aggiungendo un bicchiere d’acqua per farle diventare morbide e farle sfaldare dolcemente. Nel frattempo, tagliare la carne in modo da ricavare dei dadini di dimensioni uniformi, di circa 3 centimetri di spessore.

Mettere, poi, i singoli pezzi a rosolare in una padella aggiungendo un po’ di olio. Girare il tutto e far abbrustolire 2 minuti per lato. Infine, prendere la glassa, filtrarla in modo da rimuovere la parte verde del porro e condire la carne. Mescolare bene e impiattare.

