Le piante vivacizzano gli ambienti e sono perfette per arredare punti della casa che, altrimenti, sembrerebbero un po’ spogli.

Esse, infatti, sono dei veri e propri complementi d’arredo, che rendono subito più colorata e luminosa la casa. Inoltre, alcune di queste sarebbero in grado di purificare l’aria di casa nostra, perché riescono ad assorbire tutte le sostanze nocive.

In questo articolo parleremo di una pianta con le foglie luminose e brillanti e che è in grado di donare luce anche all’ambiente più scuro.

Al contrario, però, essa non ha bisogno di molta luce e per questo non dovremo impazzire per cercare la postazione migliore. Per non parlare dell’ultimo vantaggio, forse il più importante: le sue foglie non cadono mai e sarà bella dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Avremo una casa luminosa e purificata grazie a questa pianta sempreverde che mantiene le foglie tutto l’anno e non ha bisogno di luce

Si chiama falangio ed è la bellissima pianta sempreverde di cui stiamo parlando.

Molti di noi la ospitano già in casa, senza conoscerne il nome, o magari chiamandola volgarmente “Nastrino” o “pianta ragno”.

Entrambi questi nomi si riferiscono alla forma delle sue foglie, filamentose e lunghe, simili a nastri ma davvero molto luminose.

Le foglie del falangio, infatti, sono bianche all’interno e contornate da bordi di color verde chiaro, che creano un punto luce molto evidente. Per questo, se la posizioneremo in un angolo della nostra casa, aumenterà subito la luminosità e la luce.

Curare questa pianta è semplicissimo

Per far vivere bene il falangio non ci serviranno grandi doti da esperto. Dovremo semplicemente ricordarci di bagnarne il terreno almeno 2 volte alla settimana in estate e 2 o 3 volte al mese nelle stagioni più fresche.

In più, dovremo nutrire il terreno con del concime organico durante l’autunno e un fertilizzante liquido specifico in primavera.

L’esposizione alla luce non sarà un problema per questa pianta, anzi sarà proprio lei a illuminare la nostra casa, purificandone anche l’aria. Ecco perchè avremo una casa luminosa e purificata grazie al falangio, una pianta tanto piccola quanto efficace.

Non dimentichiamo, poi, che anche queste 3 piante d’appartamento assorbono la puzza di fumo in casa e rendono l’aria più pura.

Un’altra pianta sempreverde per la nostra casa

Anche la Chamaedorea è una bellissima pianta da avere all’interno della casa. Ha lunghi steli verdi e brillanti e produce piccole infiorescenze di colore giallo o rosato.

Anche questa pianta non richiede molta luce, anzi le sue foglie diventano gialle quando esposte a luce diretta.

Il segreto per farla crescere bene è nutrirla con un terreno ben drenato, magari arricchito con argilla espansa, facendo attenzione a evitare ristagni idrici.