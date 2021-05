Molte di noi hanno capelli lisci, senza forma, sottili. Allora, almeno per l’estate, vorremmo cambiare qualcosa e dare al nostro volto un aspetto dinamico. Il trend più amato dell’estate è, senza dubbio, il cosiddetto beach waves. Sì, perchè con le onde e lo spettinato, risolveremo definitivamente il problema del capello che cade. Si tratta di un metodo straordinario per dare volume alla nostra testa e adattarci ad atmosfere più effervescenti. Insomma, avremo un aspetto più sbarazzino con il look “effetto mare” più sexy dell’estate, adatto a chiome lunghe e corte, dal volume formidabile. Ma, vediamo, come ottenere l’effetto, nelle diverse situazioni.

Effetto naturale

Le beach waves non sono boccoli effetto bambola o ricci ordinati, né tantomeno onde schiacciate o definite. Si tratta, invece, dell’effetto proprio che assumono i capelli dopo una giornata di mare. Ossia, un po’ scompigliati e gonfi ma non del tutto arruffati.

Per tutti i tipi di capelli: ricci e lisci

Sembra strano ma anche chi ha i capelli lisci può ottenere l’effetto di cui parliamo. Si tratta di una piega che può essere migliorata partendo da una giornata di mare. Infatti, sarà la salsedine a dare naturalmente volume ai capelli lisci. Dopo, dovremo solo aggiustarli con un siero modellante oppure un olio che li fissi. Per chi ha i capelli ricci, invece, il lavoro è maggiore in quanto è più difficile domarli. Nella specie, vanno utilizzati necessariamente prodotti anticrespo. Inoltre, i ricci possono essere allentati con la piastra o con la spazzola. Tutto dipende da quanto è fitto il riccio di partenza.

Per i capelli corti

Certo, per i capelli lunghi il gioco è più facile. Tuttavia, non è detto che chi ha i capelli corti non possa sfoggiare un effetto da spiaggia! Se si parte da un caschetto o da un bob, anche molto corto, il risultato può essere comunque eccezionale. Anzi, in alcuni casi, essendo i capelli corti meno pesanti, è anche più semplice mantenere l’effetto. Quindi, certamente, avremo un aspetto più sbarazzino con il look “effetto mare” più sexy dell’estate, adatto a chiome lunghe e corte, dal volume formidabile!