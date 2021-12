Forse non tutti lo sanno ma la melagrana è un frutto che, secondo la tradizione, porterebbe fortuna. Negli anni, infatti, questi piccoli semi rossi hanno creato attorno a loro tantissime leggende e credenze.

Secondo alcuni racconti, infatti, questo frutto sarebbe simbolo di fertilità e ricchezza. Secondo altre credenze, invece, combatterebbe addirittura la sterilità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In generale, comunque, molte persone sono solite portarlo in tavola l’ultimo giorno dell’anno, come buon auspicio per i mesi che verranno. È un frutto molto particolare e gustoso, che stuzzica la fame senza appesantire.

Per questo motivo, abbiamo pensato a questi 3 antipasti gustosi e velocissimi da preparare che hanno come ingrediente protagonista proprio la melagrana. Scopriamoli subito.

Avremo successo assicurato a Capodanno con questi 3 stuzzichini portafortuna pronti in appena 10 minuti

Iniziamo con un antipasto di pesce, che ci farà innamorare per il suo contrasto di sapori deciso e gustoso. Prepareremo degli involtini di salmone affumicato, formaggio spalmabile, erba cipollina e melagrana.

Creare questi involtini è semplicissimo e ci vorranno davvero pochissimi minuti.

Per prima cosa prendiamo delle fettine di salmone affumicato e spalmiamo su ognuna di queste un velo di formaggio spalmabile. Decoriamo il formaggio con dell’erba cipollina sminuzzata e, alla fine, ultimiamo il tutto con qualche chicco succoso di melagrana.

Arrotoliamo ogni fetta su se stessa e sigilliamo ogni involtino con dei fili di erba cipollina fresca, chiusi con un fiocchetto. Posizioniamo gli involtini su un vassoio l’uno a fianco all’altro e portiamo tutto in tavola.

Ricordiamo, poi, che oltre al salmone, anche questi 6 pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

Gondole di lattuga con caprino e melagrana

Questa ricetta, se possibile, è ancora più facile della prima. Dopo aver lavato alcune foglie di lattuga iceberg, tagliamo a cubetti il caprino.

Distribuiamo il formaggio a cubetti sulle fette di verdura e, infine, decoriamo il tutto con una cascata di semi di melagrana. Aggiungiamo a piacere qualche goccia di aceto balsamico e i nostri antipasti saranno ufficialmente pronti.

Tappeto di tonno con melagrana e arancia

Eccoci al nostro ultimo antipasto con la melagrana: prepareremo una ricetta che farà davvero impazzire tutti.

Stendiamo il carpaccio di tonno in un piatto e irroriamo il tutto con del succo di arancia. Tagliamo delle piccole fettine d’arancia, molto sottili, e distribuiamole sul carpaccio.

A questo punto distribuiamo su tutto il piatto dei semi di melagrana e dei chicchi di pepe nero.

Con questi antipasti la nostra cena diventerà sicuramente un’opera d’arte. Ecco perché avremo successo assicurato a Capodanno con questi 3 stuzzichini portafortuna pronti in appena 10 minuti.