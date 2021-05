Si avvicina a grandi passi il momento della prova costume. Questo inverno ci siamo impegnati tantissimo per dimagrire e per modellare il nostro corpo e adesso non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti. E noi di Proiezioni di Borsa abbiamo una soluzione che parte dall’alimentazione. Avremo per sempre addominali scolpiti se riusciamo a fare a meno di questi cibi pericolosi per il nostro giro vita.

I cibi da evitare per gli addominali

Il nemico numero uno dei nostri addominali è lo zucchero. Lo zucchero è la nostra fonte di energia primaria ma quando ne abbiamo in eccesso viene immagazzinato dal corpo sotto forma di grasso.

Ecco perché dobbiamo evitare dolci, bevande gassate, succhi di frutta, alcool e patate. Ma non solo. Nella nostra dieta per gli addominali non troveranno posto neanche i cereali raffinati e pane e pasta, se non in versione integrale.

E ora che abbiamo capito cosa togliere dall’alimentazione quotidiana proviamo a capire come sostituire questi cibi.

Avremo per sempre addominali scolpiti se riusciamo a fare a meno di questi cibi pericolosi per il nostro giro vita: troviamo degli ottimi sostituti

Se non vogliamo rinunciare al gusto esistono moltissime alternative ai cibi elencati in precedenza. Pane, pasta e affini, ad esempio, andranno sostituiti con i cereali integrali. Discorso molto simile per i latticini. Evitiamo i formaggi stagionati e scegliamo yogurt e latte di soia o di cocco per la colazione.

Per depurarci e mantenere intatto il punto vita aggiungiamo alla dieta verdura, frutta e legumi. Non è vero che ci gonfieranno. In realtà sono ricchi di vitamine e sali minerali, sostanze fondamentali per “asciugare” la muscolatura.

Aumentiamo anche la quantità di acqua da assumere ogni giorno. L’ideale sarebbero due litri ma se non siamo abituati a bere così tanto possiamo aiutarci anche con tè e tisane.

