Finalmente sembra che il torpore invernale stia lentamente allentando la presa permettendoci di rivedere la luce del Sole. Infatti la primavera è ormai alle porte, e quale momento migliore della primavera per mettere su terrazzi e balconi di tutto rispetto? Per non farci trovare impreparati all’arrivo della bella stagione, marzo è un ottimo periodo per l’innesto di nuove piante che riempiranno di fiori e colori i nostri terrazzi e balconi.

Infatti, sarà bene portarsi avanti con il lavoro per poter godere della fioritura nelle giornate primaverili e cominciare già da ora con il giardinaggio.

Di seguito evidenzieremo alcune specie da piantare a marzo e qualche consiglio su come farlo.

Avremo i terrazzi e balconi più belli del vicinato con questi fiori e piante da piantare a marzo

Prima dei fiori, merita un breve cenno alle piante aromatiche come il basilico, il prezzemolo, il rosmarino. Se siamo amanti della cucina e dei buoni profumi della tavola non perdiamo l’occasione di piantarle ora.

Se invece siamo alla ricerca di fiori per colorare i nostri spazi esterni, partiamo dalla famiglia delle bulbose. A questa grande tipologia di fiori appartengono i bellissimi tulipani e narcisi dei quali dovremo piantare i bulbi, appunto. Hanno colori sgargianti e luminosi ed oltre ad essere resistenti garantiscono una grande abbondanza in fioritura. Unica accortezza di cui hanno bisogno queste piante sono vasi sufficientemente ampi e terreno drenante. Infatti, al momento dell’innesto del bulbo, dovremo assicurarci che l’acqua defluisca regolarmente per evitare che le radici marciscano. Per agevolare la coltivazione. È consigliabile orientarci verso le specie di media altezza.

Poche cure e tanti fiori

Chi vuole terrazzi e balconi fioriti con il minimo dello sforzo potrebbe prendere in considerazione una pianta coltivata in vaso già dal 1500. Sono i Doronicum che subito dopo l’inverno esploderanno di fiori garantendo lunghe fioriture. Hanno bisogno di vasi profondi e capienti e terreni soffici e ricchi di nutrienti, anche se l’adattabilità del Doronicum è eccezionale.

Grandi foglie ovali e fiori gialli luminosi dai lunghi petali caratterizzano questa pianta perenne da seminare tra febbraio e marzo.

Eleganza assoluta

Infine, sono di estrema eleganza le primule e i crochi. I primi sono i fiori primaverili per antonomasia e sbocciano in primavera in bellissimi fiori bianchi. Non amano temperature estreme e per ottenere un risultato ottimale assicuriamoci di posizionare le primule in una zona non troppo esposta. Il Croco, invece, è un fiore dal bellissimo colore porpora che raggiunge i 20 cm di altezza. Ama terreni sabbiosi misti a torba e innaffiature non troppo abbondanti e frequenti.

Se piantate opportunamente, avremo i terrazzi e balconi a cui tutto il vicinato si ispirerà.

