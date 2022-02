In molti sanno quanto sia importante equilibrare la propria alimentazione e cercare di mangiare in modo sano ogni giorno.

Questo non vuol dire abolire definitivamente alcuni alimenti, ma semplicemente limitare il consumo di cibi non proprio salutari, come anche le bevande gassate, l’alcol. Dovremmo quindi prediligere frutta e verdura di stagione, carne o pesce che abbiano un buon apporto di nutrimenti, senza far salire alle stelle il colesterolo e altri importanti valori.

Anche le nostre abitudini influiscono al benessere generale del nostro organismo, come l’essere troppo sedentari o avere il vizio del fumo.

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti da acquistare quando facciamo la spesa, spesso ci limitiamo a portare a casa solo gli alimenti che conosciamo.

Avrebbe più ferro della carne rossa e regolerebbe la pressione sanguigna questo gustoso pesce ipocalorico fonte di proteine e zinco

Quello che accade la maggior parte delle volte è mettere in tavola più o meno le stesse pietanze, perché ignoriamo l’esistenza di altri prodotti che ci offre la Natura, nello specifico il mare.

Sappiamo tutti quanto il pesce sia buono, ma soprattutto ricco di minerali, antiossidanti e omega 3, alcuni contengono anche una bassa quantità di grassi.

In linea generale, tendiamo a cucinare il pesce azzurro, come sarde, merluzzo, sgombro, sia per le incredibili qualità sia per il basso costo. Invece, se dobbiamo fare il pieno di ferro, il primo alimento, non vegetale, che ci viene in mente è la carne rossa.

In realtà, esiste un pesce che potrebbe stupirci, perché oltre a essere estremamente povero, è ricchissimo di minerali.

Infatti, avrebbe più ferro della carne rossa questo pesce di acqua salata che si chiama mormora, o marmora. Per 100 grammi, infatti, ne contiene 5,6 mg, contro i 2,5 mg del manzo.

Le sue caratteristiche non si limitano a questo, perché è fonte di zinco, potassio, selenio, calcio, magnesio e proteine, ma povero di carboidrati.

Questi fattori lo renderebbero utile a regolare la pressione del sangue, per favorire la crescita e per riparare i tessuti.

Come mangiarlo

La mormora sembrerebbe un alimento che possono mangiare bambini e anziani, ci sono diversi modi in cui poterlo gustare. Essendo un pesce pregiato del Mediterraneo, possiamo trovarlo con facilità ma senza spendere un capitale, i prezzi si aggirano dai 10 ai 15 euro al kg.

Simile all’orata o alla spigola, potremmo apprezzare le sue carni semplicemente al cartoccio con erbe aromatiche e limone.

In alternativa, cuciniamolo alla pantesca con olive, capperi e pomodorini, grigliato alla brace o anche al ragù con un piatto di spaghetti.

