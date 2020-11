Avocado ripieno come fresco aperitivo o anche come dolce pausa

L’avocado ripieno è una delicatezza che può sostituire l’antipasto e può essere utilizzato come fresco aperitivo o pausa dolce, pur non essendo in realtà un dolce.

L’avocado è un frutto esotico che nasce nell’America centrale e meridionale, prodotto da una pianta di grosse dimensioni.

Il suo sapore, che si differenzia moltissimo da quello dei frutti a cui siamo abituati, ha una vaga somiglianza con quello delle noci.

È importante sapere che l’avocado va mangiato al giusto punto di maturazione, che si riconosce per la cedevolezza della polpa, la quale però non dovrà essere troppo molle o disfatta. In caso di lunga conservazione, bisogna sistemarli nello scomparto meno freddo del frigorifero.

Ingredienti per 4 persone:

2 avocado

125 g di ricotta fresca

1 cucchiaino di senape

1 cucchiaino di panna

30 g di noci

30 g di pistacchi

Procedimento

Iniziare a lavare e asciugare gli avocado e riporli al fresco in frigorifero per circa 30 minuti.

In una ciotola, inserire la ricotta fresca, la panna, la senape e mescolare.

Nel frattempo tritare la frutta secca, noci e pistacchi, lasciando da parte qualche gheriglio di noci e i pistacchi per la decorazione.

Aggiungere le noci e pistacchi con gli altri ingredienti mescolati in precedenza.

Gli avocado freddi da frigo, vanno tagliati per il lungo a metà e scavati leggermente per far posto al ripieno.

Inserire il ripieno preparato sul centro delle quattro metà degli avocado.

Con il ripieno avanzato si potranno creare delle decorazioni, inserendolo in una sac à poche sia sull’avocado ma anche sul piatto da portata. Si potrà anche lasciar cadere un pizzico di granella di pistacchi.

Sul ripieno posto al centro, come decorazione, inserire il mezzo gheriglio di noce.

Il piatto può essere decorato in vari modi e in estate si può servire anche su un letto di cubetti di ghiaccio.

