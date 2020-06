Avete mai pulito il filtro della cappa in cucina? Ecco perché farlo e come a costo zero. Il filtro della cappa è molto importante che sia pulito, come ogni altra cosa che sta in cucina. Soprattutto perché quello è lo spazio dove cuciniamo e vorremmo evitare di mangiare polvere o batteri. Magari laviamo perfettamente le superfici, i piatti, gli sportelli e i fornelli, ma ci dimentichiamo sempre di una cosa: la cappa. La cappa la accendiamo ogni volta che cuciniamo e serve ad aspirare gli odori e il fumo emesso dai fornelli o dalle pentole. Ma cosa succede se non laviamo la cappa?

Partiamo dal concetto base che il filtro andrebbe pulito ogni 15 giorni. Ma perché va pulito? Nell’arco della giornata, anche se tutto il resto è pulito, sul filtro si nasconderà una quantità di polvere stratosferica, se non lo lavate. Una volta che accendete la ventola è possibile avere l’effetto contrario. Infatti la polvere accumulata potrebbe cadere dalla cappa e finire nelle vostre prelibatezze, ecco perché è fondamentale pulirla.

Come lavare la cappa per evitare di mangiare la polvere?

Il rimedio è molto semplice. O comprate dei detersivi sgrassanti e iniziate a grattare sul filtro oppure usate un rimedio fatto in casa che tutte le nonne conoscono. Tutto ciò che serve è una pentola abbastanza capiente, aceto e bicarbonato. Riempite la pentola con un po’ d’acqua e aceto. Immergeteci i filtri e dopo iniziate a versare il bicarbonato. Vedrete che si inizieranno a formare delle bollicine. Quindi lasciate i filtri a mollo per circa 20 minuti e poi tirateli fuori. Vedrete come saranno spedenti e puliti già dopo la prima passata. Quindi basta mangiare la polvere e iniziamo a mangiare quello che veramente cuciniamo senza brutte sorprese.