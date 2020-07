Avete mai provato ad usare il pomodoro per una pelle giovane e senza impurità? Volete un viso liscio, privo di impurità e senza grasso? Ecco un rimedio totalmente naturale. La pelle richiede molte cure e attenzioni poiché con il tempo è soggetta a cambiamenti.

Se non ci si prende cura della pelle l’acne può aumentare nell’adolescenza. Con una scarsa pulizia, invece, potremmo soffrire di rughe premature. Indubbiamente, brufoli e punti neri sono uno dei disagi che possono causarci il maggior disagio, poiché non compaiono solo durante l’adolescenza. Il mercato ha una serie di prodotti che cercano di combattere queste imperfezioni, tuttavia, non sempre otteniamo i risultati desiderati e, spesso, subiamo effetti collaterali come arrossamento, bruciore e secchezza. Se volete sapere qual è il modo migliore per conservare i pomodori, se in frigo oppure no, cliccate qui.

Pomodoro contro l’acne

Grazie alla sua ricchezza di vitamine A, C, E, K e B6, il pomodoro è un ottimo aiuto per nutrire la pelle, donandole un aspetto più sano e ringiovanito. Inoltre, le sue proprietà aiutano a bilanciare il pH della nostra pelle, prevenendo così l’aspetto e la diffusione dell’acne. Acquista un pomodoro fresco e mescolate il succo di limone con il pomodoro per formare una pasta omogenea. Una volta che gli ingredienti sono ben integrati, prendi un po’ del rimedio e applicalo con movimenti delicati su tutto il viso.

Scrub viso

Per il viso è possibile fare uno scrub con succo di pomodoro e bicarbonato. Il bicarbonato andrà ad esfoliare la pelle mentre i pomodori la renderanno più luminosa. Utilizzate il succo di pomodoro mettetelo in posa sul viso per 20-30 minuti e poi risciacquate.

Potete anche fare delle maschere con il pomodoro per i vostri capelli. Se volete saperne di più cliccate qui e scoprite tutti i benefici del pomodoro sui capelli.