Avete mai provato a spruzzare del profumo su una penna scarica? State scrivendo con una penna e improvvisamente smettere di funzionare? Voi direte: “chi scrive ancora con una penna?” Qualcuno ancora c’è. E per coloro che amano ancora scrivere a mano abbiamo un piccolo segreto per far funzionare quelle penne che improvvisamente smettono di scrivere.

Qquesto trucco non è solo per coloro che amano scrivere a mano, ma anche per tutti coloro che a settembre torneranno a scuola. Chi con la mascherina, chi senza, ognuno con le proprie regole ma si tornerà a scuola. Questo trucco è soprattutto per tutti quei studenti che quando una penna si scaricava erano soliti usare il proprio alito per farla ripartire. Be’ da oggi diciamo addio all’alito, che magari è anche pesante, e invece possiamo spruzzare un po’ di profumo.

A prescindere dal profumo che usate, il risultato che otterrete sarà sempre lo stesso. La vostra penna riprenderà a scrivere. Ovviamente questo trucco è applicabile non solo alle penne, ma anche ai pennarelli. È abbastanza raro andare a scuola con del profumo. Ma magari la mattina quando vi state preparando e vi mettete il profumo, non vi dimenticate di dare due spruzzate anche alla vostra penna. In questo modo sarete sicuri che non si scaricherà proprio quando più vi serve. Se invece siete a casa a scrivere, la cosa è più semplice. Basterà recarsi in bagno e spruzzare il vostro profumo sulla penna in questione.

Ricordate che ovviamente questo trucco allunga la vita della vostra penna di poco. Quindi vi consiglio, magari, di comprare una nuova penna quando anche questo rimedio fallirà. Perché quando il trucco non avrà più effetto significa che la vostra penna è veramente finita. E nulla potrà farla tornare in vita.