Avete mai provato a mettere una patata nella scarpa? L’incredibile risultato a cui non credereste. Potrà forse sembrare un po’ strano usare questo tubero, ma mettere una patata nella scarpa è uno dei rimedi più geniali di sempre. Immaginate questa situazione. Siete in un negozio e trovate le scarpe dei vostri sogni. Le provate e vi stanno benissimo. Ed ecco: le scarpe sono vostre. Tornate a casa felicissimi e la prima cosa che fate è indossarle nuovamente. E lì arriva il problema. Vi accorgete che il paio di scarpe che avete comprato sono troppo piccole. Sarebbe uno spreco buttarle. Ecco quindi come rimediare.

Una patata nella scarpa può salvare un acquisto sbagliato

Sembra incredibile, eppure è così. Una patata nella scarpa potrebbe salvare il vostro acquisto sbagliato. Pare infatti che le patate facciano allungare le scarpe! Molti usano i fogli di giornale. E probabilmente lo avrete fatto anche voi? Ma ha sempre funzionato? Crediamo che le vostre teste si stiano muovendo in senso di dissenso in questo momento. Ecco perché vi proponiamo questo semplice rimedio. Il risultato vi lascerà a bocca aperta!

Come realizzare questo rimedio

Prendete due patate e pelatele. Avvolgetele poi in un tovagliolo o in un foglio di giornale e infilatele nelle scarpe per tutta la notte. Questo servirà ad allungare la parte anteriore della vostra scarpa. Per intenderci, la parte dove ci sono le vostre dita. Quindi posizionate le patate sulla punta della scarpa.

Durante la notte, le patate si asciugheranno e allungheranno la vostra scarpa. In più sono utilissime per allontanare i cattivi odori! Se avete delle scarpe di cuoio, soprattutto, questo metodo sarà perfetto! Dunque, se non avete mai provato a mettere una patata nella scarpa, fatelo! Ecco l’incredibile risultato a cui non credereste. Un trucco geniale, non trovate?