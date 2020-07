Avete mai provato a mettere il borotalco sulle macchie d’olio? Il risultato è straordinario. L’olio è un alimento prezioso e nutriente, ma è anche uno degli alimenti capaci di generare sui nostri vestiti le macchie più difficili da pulire. Come si tolgono le macchie d’olio sui nostri vestiti? Vediamo come eliminare le macchie di olio dai vestiti nel modo più sicuro, economico e naturale che c’è.

Le macchie d’olio

L’olio è una materia molto grassa, che sia quello per cucinare oppure quello che si usa per le macchine. E la probabilità di sporcarsi è abbastanza alta. La macchia d’olio però non ci deve portare subito a buttare il nostro capo. Perché ci sono dei metodi che lo salveranno. Come tutti sapete il borotalco è ottimo per assorbire il sudore, lascia un buon profumo di pulito ed è antitraspirante. Ma vi siete mai chiesti se questo prodotto potrebbe avere usi alternativi? Ebbene sì, esistono moltissimi altri usi domestici che non conoscevate, ma che vi potranno essere di grande aiuto. Come ad esempio per rimuovere le macchie d’olio dai vestiti.

Il rimedio che non ti aspetti

Avete mai provato a mettere il borotalco sulle macchie d’olio? Come fare? Prendete un foglio di carta assorbente per togliere quanto più olio possibile, poi spolverizzate sulla macchia del borotalco. Andranno bene anche della farina di mais o del sale, che potete lasciare, specie sui capi delicati come seta e lana, anche tutta la notte. Serve ad assorbire l’unto. Poi, con un cucchiaio, toglietelo dal capo, facendo attenzione a non spargerlo in giro.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se l’abito può essere lavato, spruzzate un po’ di detersivo per stoviglie mescolato ad acqua fredda direttamente sulla macchia. Appena vedete comparire della schiuma, strofinate con un vecchio spazzolino, sia da un lato che dall’altro, con movimenti circolari. Lavate infine il capo da solo, e lasciatelo asciugare all’aria.