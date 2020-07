Avete mai lavato il materasso? Ecco come farlo a casa senza andare in tintoria. Lavare il materasso richiede molto lavoro. Pertanto, per pulire correttamente il materasso, è necessario trovare il tempo per farlo. Ma non dimenticare che ne vale la pena, visto che dormi sul materasso per una media di sette o otto ore ogni notte. Oggi vi sveliamo come lavare il vostro materasso senza andare in tintoria. Potete farlo comodamente da casa vostra.

Il modo più semplice per togliere la polvere è quello di mettere un accessorio per tappezzeria sull’aspirapolvere. Passalo sulla parte superiore e sui lati del materasso per aspirare quanta più polvere possibile. Premi con forza sull’accessorio per rimuovere la polvere che si trova sotto la superficie dello strato superiore del materasso. Quindi utilizzare un piccolo utensile per entrare nelle cuciture e lungo i bordi. Se hai un vaporizzatore per indumenti, passalo sopra il materasso prima di iniziare a passare l’aspirapolvere, per aiutare ad uccidere e rimuovere gli acari della polvere.

Come rimuovere le macchie?

Se il materasso è vecchio è probabile che ci siano delle macchie. Il modo più semplice per rimuoverle è un semplice trucco di pulizia. Per rimuovere queste macchie sul materasso, è sufficiente un po’ di bicarbonato di sodio, detersivo e acqua ossigenata. Metti metà di acqua ossigenata in una bottiglia e aggiungi due cucchiai di bicarbonato di sodio. Infine, aggiungi un po’ di sapone dei piatti. Scuoti la bottiglia e usa il mix per pulire il materasso.

Potrebbe anche puzzare. Che fare?

Puoi far sparire gli odori sgradevoli con un liquido detergente per tappezzeria. Miscela il liquido con l’acqua. Picchietta il detergente sul materasso con un panno o una spazzola e lascialo in ammollo per circa 30 minuti. Quindi sciacqualo con acqua pulita. Assicurati di non saturare il materasso con la miscela. Lascia asciugare bene la zona trattata prima di utilizzare nuovamente il materasso.