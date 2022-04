Avere uno sguardo giovanile e occhi da gatta non è mai stato così facile grazie a questi trucchetti che evitano le sbavature

Gli occhi parlano, perché sono lo specchio dell’anima. E se questa famosa affermazione è vera, allora significa che non dobbiamo trascurare il nostro sguardo. Se è vero che la bellezza “acqua e sapone” è imbattibile, è anche vero però che il make up aiuta tanto.

Il make up può perfezionare un viso già bello di sé, oppure può essere utilizzato per nascondere alcune imperfezioni. Basti pensare ad un fondotinta coprente che nasconde i brufoli. A tal proposito, abbiamo sempre sbagliato ad usare il fondotinta così.

Su questa scia, se sbagliamo ad applicare i trucchi, altro che zero imperfezioni. Risulteremo sciatte e trasandate. Infatti, se da una parte il make up è un nostro alleato, dall’altra parte può essere controproducente.

Per esempio, le sbavature della matita nera e dell’eyeliner rendono lo sguardo, oltre che trasandato, anche spento e più maturo. Come fare, dunque, ad avere uno sguardo giovanile e occhi da gatta, possibilmente senza sbavature?

I trucchetti per uno sguardo giovanile e seducente

Innanzitutto, ciò che per ora va di moda è il cat’s eye, occhio da gatta, appunto. Questo make up è davvero bellissimo e molto giovanile, adatto anche alle donne over 50. Il punto di forza di questo trucco è l’applicazione dell’eyeliner.

Purtroppo, non tutte riescono ad applicare questo prodotto alla perfezione, in quanto la punta risulta troppo morbida durante l’utilizzo. Proprio per questo, sarebbe il caso di optare per gli eyeliner con la punta leggermente più rigida, soprattutto per coloro che non hanno la mano ferma.

Occorre precisione nell’applicazione dell’eyeliner sì, ma anche questi trucchetti, affinché non sbavi durante la giornata. Per una tenuta perfetta e duratura, bisogna prima di tutto applicare un buon primer. Non solo per tutto il viso, ma andrebbe applicato soprattutto sulle palpebre.

Un altro trucchetto per evitare le sbavature è l’utilizzo di un eyeliner più cremoso rispetto a quelli liquidi. Quest’ultimi, infatti, sbavano sempre, soprattutto se applicati male o qualora facessimo una doppia striscia.

Avere uno sguardo giovanile e occhi da gatta non è mai stato così facile grazie a questi trucchetti che evitano le sbavature

Un altro trucchetto molto interessante è il fissaggio dell’eyeliner con l’ombretto dello stesso colore. Qualora usassimo l’eyeliner nero, potremmo applicare giusto un po’ di ombretto nero sopra, per fissarlo meglio. Allo stesso modo, dovremmo applicarlo anche nella parte inferiore dell’occhio, in cui le sbavature sono più visibili. Utilizziamo un pennellino dalle setole sottili.

Infine, sarebbe il caso di utilizzare anche lo spray apposito per fissare tutto il make up. Una volta terminato il trucco, non solo sugli occhi, fissiamo con lo spray a lunga tenuta. Con questi segreti, il nostro sguardo sarà sempre vivace e accattivante, e non sembreremo più trasandate a causa delle sbavature.

