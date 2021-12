Pranzi e cene di Natale ce li siamo lasciati alle spalle. La tavola era tutta imbandita, abbiamo tirato fuori il nostro miglior servizio piatti e abbiamo fatto accomodare i nostri ospiti. Antipasti, primi, secondi e dolci volavano sulle tavole, ricoperte dalla solita tovaglia natalizia. Ma a prescindere dalla fantasia che c’è sopra, spesso la tovaglia presenta delle pieghe. Questo perché la pieghiamo e la mettiamo nel cassetto, anche se prima l’abbiamo stirata. Da oggi, però, avere una tovaglia senza pieghe sul tavolo in sala sarà semplicissimo grazie a questo trucco della nonna.

La tovaglia si stira?

Ovviamente non esiste una regola. La tovaglia si può stirare come si può anche non stirare. Certo, sedersi a tavola e vedere una tovaglia senza pieghe, invece che una tutta stropicciata, è sicuramente più gradevole. Oggi moltissime aziende si sono adattate alla velocità della vita e quindi hanno realizzato delle tovaglia no stiro. Infatti per queste non sarà necessario tirare fuori il ferro da stiro. Ma se in tavola vogliamo mettere una bella tovaglia della nonna, di quelle magari fatte a mano, allora andranno stirate, ma dopo? Esiste un trucco per evitare che queste si stropiccino nuovamente? Certo che sì.

Avere una tovaglia senza pieghe sul tavolo in sala sarà semplicissimo grazie a questo trucco

Prediamo, dunque, la nostra bellissima tovaglia e non appena esce dalla lavatrice stendiamola su un piano. Infatti la cosa migliore è evitare ogni filo, in questo modo non ci saranno pieghe date dai fili. Una volta che la tovaglia è asciutta, siamo già a metà dell’opera perché di pieghe ce ne saranno veramente poche. Ora prendiamo il ferro da stiro e diamo una passata alla tovaglia, laddove vediamo delle pieghe.

Prendiamo un vecchio rotolo di stoffa. Possiamo prendere anche il rotolo della carta regalo, che abbiamo usato per fare i nostri pacchetti. In questo modo ricicliamo in modo creativo questo oggetto. Ora che abbiamo scelto quale rotolo usare, non resta che farci passare attorno la tovaglia. La tovaglia, quindi, non verrà mai piegata, ma rimarrà sempre distesa.

Ora mettiamo via il nostro rotolo in qualche armadio. Possiamo metterlo sia sdraiato, quindi in orizzontale, sia in verticale. Dipende da dove abbiamo spazio. Custodiamo in questo modo la nostra tovaglia e per la cena di Capodanno non avremo sicuramente nessun problema per quanto riguarda le pieghe sulla tovaglia.

