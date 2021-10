La vita è tornata quasi alla normalità dopo questo orribile periodo caratterizzato da paura ed incertezza. Purtroppo, mettendo al primo posto le emozioni sopracitate, abbiamo lasciato in secondo piano anche la nostra forma fisica.

Palestre riaperte da poco, cibo spazzatura che abbiamo usato come sollievo per l’umore e lavoro da casa ci hanno un po’ fatto perdere il peso forma.

Avere una linea perfetta e un corpo da far invidia ai conoscenti è possibile grazie a questi semplici ma efficacissimi consigli.

Tutto comincia dai pasti della giornata

Un regolare allenamento non potrebbe essere sufficiente per raggiungere i risultati sperati se non abbiniamo un’educazione alimentare corretta.

La colazione, se fatta bene e abbondante, ci tornerà utile per tutto il resto della giornata, evitando che la fame faccia capolino troppo spesso. Puntiamo la sveglia mezz’ora prima del solito, e lasciamola lontana dal letto così da costringerci ad alzarci e preparare un ottimo primo pasto.

Non ribadiremo che bere tanta acqua è vitale ma suggeriremo alcuni trucchetti per renderla più saporita a chi non sopporta la sua neutralità. Qualche foglia di menta, delle gocce di limone o qualche pezzo di frutta renderanno il tutto più gradevole.

Mangiare i pasti in orari regolari, se possibile, è davvero importante per regolarizzare l’organismo. Importante come consumare i pasti evitando di stare davanti alla tv o al computer che distrarrebbero troppo, facendoci mangiare senza accorgercene o troppo velocemente.

Non a tutti piace andare in palestra, eppure, esistono davvero tante possibilità per fare attività fisica. È ormai semplice allenarsi in casa con tantissimi corsi online da seguire regolarmente. Per chi possiede console di videogiochi, esistono giochi fitness che sono veri e propri allenamenti divertenti.

Nella vita di tutti i giorni è sufficiente, se si ha la possibilità, andare al lavoro a piedi. Mentre, rientrare nel proprio appartamento evitando l’ascensore e facendo le scale, magari di corsa, è un salutare diversivo.

Un buon sonno influenza non poco la nostra giornata e la nostra vita dal punto di vista dell’appetito e dal punto di vista psicofisico. Il consiglio è quello di spegnere lo smartphone almeno mezzora prima di coricarsi, perché il suo uso influenza negativamente il rilascio di melatonina. In molte famiglie si fa la “legge del cestino”: prima di prepararsi per la notte si mettono tutti i cellulari spenti all’interno di un recipiente.